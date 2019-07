Inter | guai per Icardi | Conte sarebbe pronto a bocciarlo

Calciomercato Inter - ufficiale l’ingaggio di Diego Godin : l’uruguaiano ha firmato fino al 2021 : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del difensore uruguaiano, che ha firmato un contratto triennale Diego Godin è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro lo ha annunciato questa mattina con un comunicato apparso sul proprio sito alle ore 6, come avvenuto per Antonio Conte. Il difensore uruguaiano ha firmato un contratto triennale, legandosi al club di Suning fino al 2022. Questa la nota ...

Calciomercato - le notizie di oggi -Il futuro di Higuain - attivissime Inter e Sassuolo - la Nazionale svincolati : JUVE TRA RABIOT, POGBA E… Higuain – In attesa di buone nuove per la questione De Ligt, i bianconeri si concentrano sul centrocampo. Per uno che arriva, Rabiot (sbarco a Torino e domani le visite mediche), un altro che potrebbe arrivare, Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno ...

Calciomercato martedì 25 giugno : Dzeko-Inter - è fatta. Fiorentina - pazza idea Higuain : Calciomercato 25 giugno- Ecco il quadro generale di tutte le trattative di oggi martedì 25 giugno. Fiorentina– Juve e Fiorentina starebbero ragionando sulla pazza idea di scambio sull’asse Chiesa-Higuain. L’attaccante argentino potrebbe rappresentare il leader della nuova rinascita viola targata Commisso. MILAN– I rossoneri puntano forte sul nuovo trequartista. Piacciono Pastore e Ceballos, ma la […] L'articolo ...

Mercato Juventus : Higuain Interessa alla Fiorentina : Mercato Juventus Higuain interessa alla Fiorentina Clamorosa l’indiscrezione riportata stamattina dal Quotidiano Sportivo. L’edizione odierna, che apre con il titolo “Mercato Pazzo”, contiene la notizia di un possibile interessamento della Fiorentina per l’attaccante argentino Gonzalo Higuain, che non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri. Non solo l’ex nazionale dell’albiceleste sarebbe finito ...

L’ex Inter Maxwell finisce nei guai : denunciato dalla moglie per violenze e minacce di morte : L’ex Inter e PSG Maxwell denunciato dalla moglie: la donna ha riportato alla luce violenze fisiche e minacce di morte Le Parisien riporta un particolare caso di cronaca che riguarda l’ex calciatore di Inter e PSG Maxwell. L’ex terzino brasiliano, attuale dirigente del Paris Saint-Germain, è stato denunciato dalla moglie, Giulia Nagamine, lo scorso 27 marzo per minacce di aggressione e morte. La donna, sposata con Maxwell ...

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Domenica In - l'Intervista con cui Mara Venier terrorizza la Rai : i guai di salute del marito e la strana frase : Cosa farà, Mara Venier? Dopo aver rilanciato Domenica In su Rai 1, il suo futuro non è poi così certo. Viale Mazzini vorrebbe fortemente riconfermarla al timone del contenitore Domenicale della rete ammiraglia, ma Zia Mara non ha ancora sciolto tutte le riserve. E lo dice chiaro e tondo in un'interv

Guaidó : Interessi russi garantiti se Mosca aiuterà la transizione : Juan Guaidò ha ordinato al suo ambasciatore negli Stati Uniti, Carlos Vecchio, di riunirsi con il Comando meridionale americano per discutere un intervento militare. Mercoledì, invece, i suoi rappresentanti hanno visto l’ambasciatore russo a Caracas, per favorire un accordo tra Washington e Mosca, che porti il Venezuela alle elezioni per una transi...

I guai del Pil - la crisi dei dazi e la domanda Interna che langue : perché l'economia preoccupa : Con un Pil ancor più in caduta, lo spread che s'impenna, il rincaro dei mutui, le esportazioni che flettono, la contrazione degli investimenti delle multinazionali dall'estero e una manovra d'autunno sicuramente più difficile da realizzare senza azzoppare ancora di più l'economia, il risultato è che il conto dell'Italia potrebbe ammontare a “93 miliardi in due anni” come titola allarmata la Repubblica. Al quadro sopra descritto va aggiunta ...

La Sarti verso la grazia per evitare guai Interni : Contro l'ex presidente della commissione Giustizia pendono due capi d'imputazione politica: le mancate restituzioni e la storia delle registrazioni nella propria casa di Bologna. Lo scandalo sulle ...