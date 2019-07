Francesco Monte si vedeva già da tempo con un’altra Lisa Fusco getta benzina su Monte

Francesco Monte beccato con la nuova fiamma in Puglia - : Luana Rosato Francesco Monte avvistato in Puglia in compagnia di una modella che su Instagram si è registrata con il nome di Isa Deca: amore o flirt passeggero? Finita la relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte è il single più paparazzato di questa estate. Dopo il presunto flirt con la modella Maria José conosciuta a Ibiza e il gossip sulla frequentazione con Diletta Leotta, pare che il giovane tarantino abbia una nuova ...

Francesco Monte - si vocifera una love-story con la modella Isabella De Candia : Pare che l'ex tronista ed ex gieffino Francesco Monte abbia una nuova fiamma: si tratterebbe di una modella di Trani, Isabella De Candia. Negli ultimi giorni, dopo la rottura con Giulia Salemi, al tarantino erano stati attribuiti diversi flirt, in particolare con la modella Maria Josè e con la giornalista Diletta Leotta. Quest'ultima (che ha ricevuto delle rose ed un biglietto firmato "M.B." recentemente) ha prontamente smentito, dichiarando che ...

Francesco Monte smascherato da Lisa Fusco : “Ha finto con Giulia” : Lisa Fusco svela un clamoroso retroscena su Francesco Monte: la segnalazione Poco fa la popolare influencer Deianira Marzano, su instagram, ha pubblicato un messaggio vocale mandatole in privato da Lisa Fusco che ha già creato un bel polverone mediatico. Cosa ha detto? In pratica ha smascherato senza tanti convenevoli Francesco Monte, asserendo: “Tutto vero…Francesco ha finto finora…E Giulia è stata in silenzio perchè è una ...

Francesco Monte news : weekend di fuoco con Isadeca : Francesco Monte ultime news e gossip: a Trani con una modella Francesco Monte ha già archiviato Giulia Salemi. Dopo otto mesi di relazione il tarantino è andato avanti con la sua vita e nell’ultimo periodo il suo nome viene continuamente associato a modelle giovani e bellissime. L’ultimo gossip che riguarda l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Francesco Monte news: weekend di fuoco con Isadeca proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte : si parla di weekend romantico in Puglia con la modella Isadeca (RUMORS) : Dopo le voci di flirt con Diletta Leotta, Francesco Monte torna al centro del gossip per una presunta nuova passione: il sito 361Magazine, infatti, fa sapere che il bel 32enne avrebbe vissuto un romantico weekend a Trani con una modella di origini tedesche. La ragazza che avrebbe fatto compagnia all'ex tronista nei giorni scorsi, su Instagram si fa chiamare Isadeca: i due hanno iniziato a seguirsi sui social network proprio al termine di questo ...

Rose rosse per Giulia Salemi - dopo Francesco Monte c’è lo spasimante misterioso : “Fidanziamoci” : dopo la storia con Francesco Monte, la ex gieffina ha ricevuto un mazzo di Rose da un misterioso corteggiatore che si firma A.D. La circostanza è curiosa perché ricorda l'analogo caso di Diletta Leotta, e come lei ha ricevuto l'omaggio floreale a Radio 105. Le due hanno in comune Monte, che secondo alcuni rumor frequenterebbe la conduttrice sportiva.Continua a leggere

Francesco Monte - dura risposta alle critiche : c’entra Giulia Salemi? Le ultime news : Le ultime news su Francesco Monte Quali sono le ultime news e gli ultimi pettegolezzi su Francesco Monte? Come ben sapete, l’ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Gf Vip e chi più ne ha più ne metta ha recentemente messo un punto alla sua storia d’amore con Giulia Salemi, e questo ha scatenato […] L'articolo Francesco Monte, dura risposta alle critiche: c’entra Giulia Salemi? Le ultime news proviene da Gossip e ...

Tale e Quale Show 2019 - concorrenti : Francesco Monte cambia idea : Francesco Monte nel cast di Tale e Quale Show 2019 dopo la rinuncia dell’anno scorso Pare ormai quasi ufficiale la presenza di Francesco Monte nel cast di Tale e Quale Show. A rivelarlo è il porTale web Tv Blog che, attraverso le notizie in suo possesso, ha confermato che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe cambiato idea sulla sua partecipazione al programma di Carlo Conti. Lo scorso anno, infatti, Francesco aveva già ...

Francesco Monte a Tale e Quale Show - è quasi fatta : ultime news sul cast : ultime news su Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019 Manca solo la conferma ufficiale ma è quasi fatta: Francesco Monte sarà uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2019. A farlo sapere è Tv Blog, che già nelle scorse settimane ha condiviso delle importanti indiscrezioni sul programma di Carlo Conti. A […] L'articolo Francesco Monte a Tale e Quale Show, è quasi fatta: ultime news sul cast proviene da Gossip e Tv.

Un'amica della Salemi stronca Francesco Monte : 'Era prepotente - lei cornuta e mazziata' : In queste ore, si sta facendo un gran parlare dell'intervista che Un'amica di Giulia Salemi ha rilasciato a Nuovo a poco tempo dalla fine della storia d'amore con Francesco Monte: secondo la ragazza, il tarantino non sarebbe la brava persona che tutti credono. Chi ha vissuto la sofferenza dell'influencer dopo che è stata lasciata, ha raccontato che il tronista era un prepotente che la faceva sentire in colpa per tutto: pare che lui le abbia ...

Un’amica di Giulia Salemi lancia pesanti accuse contro Francesco Monte. Leggi le sue parole… : Tre settimane fa Giulia Salemi ha annunciato la fine della sua storia con Francesco Monte. Adesso Un’amica dell’ex gieffina ha rilasciato al settimanale Nuovo delle dichiarazioni davvero forti contro Monte. “Da questa storia Giulia... L'articolo Un’amica di Giulia Salemi lancia pesanti accuse contro Francesco Monte. Leggi le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Maria José stanno insieme?/ Foto - beccati a Milano : e la Salemi... : Pesanti accuse per Francesco Monte da parte di un'amica di Giulia Salemi: 'non gli importava niente di lei, ha fatto di tutto per...'.

Giulia Salemi - parla l'amica : «Francesco Monte era un prepotente - non gli importava nulla di lei» : La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi è ancora fresca, ma iniziano ad emergere i primi retroscena. La coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip è scoppiata a...

L'amica della Salemi : Francesco Monte un prepotente - non gli interessava Giulia : A qualche settimana di distanza dall'annuncio della fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi parla un'amica della ragazza, che fa accuse durissime. Sono passate diverse settimane da quando Francesco Monte e Giulia Salemi hanno interrotto la loro relazione. Sembrava fosse una favola a lieto fine e invece i due hanno diviso le loro strade poco prima di iniziare la convivenza. I motivi non sono mai stati resi noti dai ...