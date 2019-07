Crostata ai due cioccolati

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019)ai dueingredienti per 4 persone PER LA FROLLA … 200 g Zucchero semolato 400 g Farina 00 260 g Burro 6 Tuorlo d’uovo 1 bustina (facoltativa) Vanillina 1 (facoltativa) Scorza di un limone grattuggiato 1 pizzico Sale PER LA PRIMA CREMA … 140 g Zucchero 50 g Burro 50 g farina di mandorle … 3 cucchiai abbondanti Amido di mais 1 Uova Q.b. Cacao amaro in polvere PER LA SECONDA CREMA … 100 ml Panna liquida 100 g Cioccolato gianduia Preparazione Su di una spianatoia spargete la farina e lo zucchero precedentemente setacciati, formate una sorta di fontanina e, al centro, versate i tuorli, la bustina di vanillina, la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale ed infine il burro (Precedentemente ammorbidito a temperatura ambiente oppure a microonde circa 2 minuti a 90 W). Lavorate energicamente tutti gli ingredienti, fino ad ottenere una “palla” liscia e compatta. ...

