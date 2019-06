Conti, Tria: concordia su assestamento

Sull'di bilancio che sarà approvato lunedì "c'è, queste cose sono state già discusse e i provvedimenti che prenderemo sono stati evidentemente concordati. Sulla manovra stiamo lavorando,non c'è ancora,ci sono solo gli obiettivi". Così il ministro dell'Economia,, a margine del G20. La procedura di infrazione per disavanzo eccessivo "si apre o non si apre", altre "ipotesi giornalistiche non sono mai esistite", ha detto. Dalla Commissione "mi aspetto un giudizio positivo perché è nelle cifre", ha aggiunto.(Di sabato 29 giugno 2019)