Conte:evitare procedura. Nessuna nomina

"Abbiamo fatto il nostro.Siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene".Così il premier, in conferenza stampa al termine del G20 di Osaka, rispondendo ad una domanda sulladi infrazione."Va assolutamente evitata, subito, senza indugio", ha detto. "L'accordo sulle nomine non è ancora chiuso",l'Italia punta ad una "personalità di grande spessore, che abbia a cuore la crescita economica e l'equità sciale,pronta a sedersi a un tavolo per rivedere regole di governance Ue".Sulla Sea Watch3:"Le leggi vanno rispettate".(Di sabato 29 giugno 2019)