Cagliari | donna uccisa nella notte a coltellate | il fratello è irreperibile

Cagliari - donna di 85 anni sulla sedia a rotelle scivola in mare e muore : Si chiamava Mariuccia Marica, era paraplegica ed aveva 85 anni . Ieri era uscita, trasportata a bordo della sua sedia a rotelle da una strettissima parente: mai avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima passeggiata della sua vita e che di lì a poco sarebbe morta in circostanze assurde che, oltretutto, ora sono oggetto di indagine. La tragedia è accaduta nel pieno pomeriggio estivo a Teulada, località balneare in provincia di ...

Cagliari - tragedia a Teulada : donna disabile precipita con la carrozzina in mare - annegata : Un bruttissima tragedia si è verificata questo pomeriggio in provincia di Cagliari, precisamente a Teulada, in Sardegna, dove una donna di 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua carrozzina. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. ...