Simpatie per coprofagi Multa per diffamazione alla dottoressa De Mari

(Di venerdì 28 giugno 2019) Chiara Sarra LaSilvana DeArriva un'altra condanna perper Silvana De, latorinese già nella bufera per aver sostenuto che l'omosessualità è contronatura. Stavolta il medico dovrà risarcire il circolo "o Mieli" di Roma di cui aveva parlato in un'intervista al quotidiano La Croce. "Il circolo LGBT di Roma è intitolato ao Mieli, cantore di pedofilia, necrofilia ea", aveva detto, "Posso assumere che tutti gli iscritti provino simpatia per queste pratiche? O che almeno non ne provino nausea? Posso? E così tutto diventa lecito in quanto non è patologico, non è una malattia". Ora il tribunale di Torino ha condannato la Dea a pagare unadi mille euro, più il risarcimento dei danni - non ancora quantificati - e le spese legali. "Sono felice che questa notizia arrivi mentre una nutrita delegazione del ...

