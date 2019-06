Sampdoria | Di Francesco | «La società mi ha voluto fortemente»

Sampdoria : come sarà la squadra di Di Francesco? : Inizia a prendere forma la rosa a disposizione di Di Francesco. Dopo l’ufficialità del tecnico, la Samp prova a mettere a disposizione la rosa ideale per il suo classico 4-3-3.In porta solo conferme: Audero sarà il titolare, dietro Rafael pronto a fare il dodicesimo. De Paoli è il nuovo arrivo, probabile il suo utilizzo sulla fascia destra mentre sulla sinistra ci sarà Murru. Al centro con Andersen ci sarà Colley: occhio anche ...

Sportitalia – Sampdoria - Di Francesco vuole un giocatore del Napoli : blocca l’arrivo di Malinovski : Simone Verdi obiettivo della Sampdoria Sampdoria, Di Francesco vuole l’azzurro Simone Verdi è la priorità per l’attacco del neo tecnico La Sampdoria era proiettata su Ruslan Malinovskyi, calciatore del Genk, ma adesso la richiesta del neo tecnico Eusebio Di Francesco di un esterno offensivo non rispecchia l’acquisto di Malinovski. Il vero obiettivo in questo momento è Simone Verdi, del Napoli. Come riportato dal ...

Sampdoria - prime parole per Di Francesco : “Insieme potremo fare qualcosa di importante” : Da qualche giorno è il nuovo allenatore della Sampdoria, sostituendo Giampaolo passato al Milan. Eusebio Di Francesco ha rilasciato le prime parole da tecnico blucerchiato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni. “Felicissimo di aver scelto la Sampdoria. Ho visto un grande entusiasmo da parte della società, in particolare nel presidente che mi ha voluto fortemente. Adesso sta a me: potremo fare insieme qualcosa di ...

Calciomercato Sampdoria - tra le richieste per Andersen e il regalo a Di Francesco… : Fatto l’allenatore, si comincia a costruire la squadra. Inizia a prendere forma la Sampdoria, che dopo aver annunciato ufficialmente l’ingaggio di Di Francesco può pensare al mercato. Sampdoria, Depaoli si presenta: “finalmente sono arrivato” [FOTO] Ben chiara la situazione legata al giovane difensore Joachim Andersen, che ha già annunciato il suo addio. Su di lui si è scatenata una vera e propria asta, ma la richiesta di ...

Sampdoria - ufficiale : Di Francesco è il nuovo allenatore : “Il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si e’ legato alla societa’ in qualita’ di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022”. E’ il comunicato ufficiale della Sampdoria. “Di Francesco e’ la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp. E’ un tecnico che mettera’ a ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Depaoli : rinforzo per Di Francesco : Calciomercato Sampdoria – Nasce la nuova Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di affidarsi ad Eusebio Di Francesco per la panchina, un allenatore che non ha bisogno di presentazione e che rappresenta un lusso per il club. Il club adesso è pronto ad accontentarlo in ogni richiesta, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ rinforzo per la difesa, è fatta per Fabio ...

Calciomercato Sampdoria - obiettivo Zapata per la difesa : Di Francesco spinge per portarlo a Genova : La società del presidente Ferrero ha intenzione di portare in blucerchiato Zapata, in scadenza di contratto con il Milan La nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco sta nascendo, il primo obiettivo riguarda la difesa e conduce a Cristian Zapata, in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore colombiano piace e non poco all’ex allenatore della Roma che, insieme ad Osti, sta definendo la propria rosa in vista della prossima ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco chiede il ‘pupillo’ Berardi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il ...

