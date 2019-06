Microsoft | nuovo brevetto per un device foldable

Quante novità con l’ultima beta di Microsoft Launcher : ecco cosa c’è di nuovo : Il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta porta le icone adattive, badge migliorati e riporta in vita la dock nascosta. L'articolo Quante novità con l’ultima beta di Microsoft Launcher: ecco cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Fable non è stato tra i protagonisti all'E3 - ma Microsoft ha "grandi cose che aspettano dietro le quinte" : Si dice che un nuovo Fable sia in sviluppo e in passato si vociferava che avremmo visto qualcosa all'E3. Sfortunatamente, la conferenza di Microsoft si è conclusa senza alcun avvistamento di Fable. L'Head of Microsoft Game Studios, Matt Booty, ha dichiarato che ci sono molti giochi che non sono stati rivelati quest'anno, e che stanno aspettando dietro le quinte, riporta PCGamer."Ci siamo presentati con 60 giochi sul palco, 14 dei quali ...

E3 2019 : Star Wars Jedi : Fallen Order torna a mostrarsi in un nuovo trailer alla conferenza di Microsoft : Continua l'E3 2019 di Microsoft con la presentazione di un nuovo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order.Nella descrizione del video presente sul canale ufficiale di EA Star Wars leggiamo: "i Jedi sono caduti. Ma tu ti rialzerai. In Star Wars Jedi: Fallen Order affinerai i poteri della Forza, padroneggerai il combattimento con la spada laser e imparerai a lottare come un Jedi".Che ne dite? Siete in attesa di Star Wars Jedi: Fallen ...

Bleeding Edge : trapela in rete il possibile gameplay del nuovo titolo di Ninja Theory in esclusiva Microsoft : Bleeding Edge dovrebbe essere il titolo del nuovo progetto di Ninja Theor, e possiamo vederne il gameplay in un brevissimo video trapelato online.Molto probabilmente sentiremo parlare del gioco alla conferenza Microsoft durante questo E3 2019 (Appuntamento alle 22 di domani) ma già dalle immagini del trailer trapelato possiamo vedere come il progetto potrà contare sulla collaborazione di Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. ...

Microsoft : "abbiamo invitato qualcosa di nuovo all'E3 2019" : In molti sono in attesa dell'imminente E3 2019, anche se quest'anno sembra che sarà un evento con un "tono diverso", visto che siamo alla fine di una generazione e che Sony non parteciperà, ma i giocatori stanno ancora sperando per il meglio.Tuttavia, c'è qualcuno che sta tenendo la community con il fiato sospeso, ovvero Microsoft.Con Sony fuori dai giochi e Nintendo un po' più "prevedibile", Xbox sembra avere la strada spianata per stupire i ...

Cloud gaming - nuovo accordo tra Nintendo e Microsoft? : Pare che nei giorni scorsi, sia stato stretto un accordo tra la Microsoft e la Nintendo per quanto riguarda il Cloud gaming. Stando alle parole dell’analista, gli accordi che saranno sul contratto che verrà firmato a breve, saranno simili a quelli presi tra la Sony e la Microsoft. Analizzando più nel dettaglio la tecnologia dei server, gli accordi presi tra Microsoft e Nintendo stabiliscono l’utilizzo di server Azure per poter ...

Il nuovo Fable sarà annunciato alla conferenza E3 di Microsoft? : Stando ai vari rumor riportati su NeoGaf, sembra proprio che l'E3 2019 di Microsoft sarà davvero ricco di sorprese. Si attendono novità sulla nuova console del colosso di Redmond, ma anche importanti annunci relativi ai giochi in arrivo.Mentre poco fa vi abbiamo parlato del possibile reveal del reboot di Perfect Dark e di un'eventuale data di uscita di Cyberpunk 2077, ecco che tra le numerose voci comparse in rete si è parlato anche del nuovo ...