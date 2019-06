Conte | evitare procedura sarebbe un risultato da riconoscere

Il cdm riservato di Conte "in volo" per evitare la procedura d'infrazione : I conti pubblici preoccupano il governo ma la manovra correttiva slitta a lunedì. Intanto Tria presenterà a Moscovici, in...

Salvini : “Evitare la procedura Ue - ma non a ogni costo”. Conte : “Non abbiamo il cappello in mano” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il quale «evitare la procedura d’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...

Conte : dobbiamo evitare procedura Ue : 10.58 Il premier Conte si è mostrato in una intervista, molto preoccupato ma fiducioso su quella che potrebbe essere la decisione della Commissione Ue nei confronti dell'Italia. "dobbiamo evitare a tutti i costi la procedura d'infrazione". E ancora: "Mi sembra però di aver dimostrato di esser abbastanza determinato a far valere le nostre ragioni",ha precisato. "Si continua a lavorare,di giorno e di sera,anche in sedi più informali per trovare ...

Conti pubblici - Conte : “Dobbiamo riuscire ad evitare la procedura”. E sulle tasse : “Al tavolo quanto prima” : “Dobbiamo riuscire a evitarla, ho già dimostrato di essere un tipo molto determinato anche con le procedura e Continuerò a dimostrarlo. È una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti coloro che si siedono attorno al tavolo e quindi confido nella soluzione possibile”: così il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. Poi ha “Non ho letto le interviste ma per la riforma fiscale, non stiamo a dirlo tutti i ...

Conte : «Stime Ue fuori dalla realtà. Ogni sforzo per evitare la procedura» : Scontro totale tra Italia e Unione europea sui conti pubblici. La trattativa con l’Europa parte in salita, con il governo molto preoccupato per i futuri passi sulla procedura e fermo nel Contestare le stime della Commissione che ritiene lontane dalla realtà. L’Italia non arriva a Bruxelles «a mani vuote», precisa il premier Giuseppe Conte appena atterrato nella capitale belga per il vertice europeo. Ma poi, dopo i colloqui ...

Conte : evitare infrazione - ma linea resta : 10.36 Le nomine saranno "il tema centrale del prossimo Consiglio Ue" ed è "di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale ai cittadini" del cambiamento emerso dalle elezioni. "Quanto alla procedura di infrazione", "determinati a evitarla" ma "decisi sulla nostra linea economica".Così il premier Conte alla Camera dei Deputati. Conte ha aggiunto che "la crescita non sia più antitetica a stabilità e la solidarietà non ...

Ue - Conte : “Evitare procedura d’infrazione - ma convinti della nostra politica economica”. Proteste dai banchi Pd : Prima rivendica per l’Italia un “portafoglio economico di prima linea”, poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua informativa alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, è tornato sul tema dei conti pubblici e della procedura d’infrazione: “Siamo tutti intenzionati a evitarla e siamo tutti ben convinti della nostra politica economica. Intendiamo mantenere ...

UE vs ITALIA/ I segreti della procedura che Conte e Salvini non possono evitare : Le valutazioni contabili della procedura di infrazione sono il paravento di un'iniziativa prettamente politica: spedire l'ITALIA in recessione. Ecco come

Juncker : «L'Italia sbaglia direzione» - Conte risponde : lui sbagliò con la Grecia. Tria : intesa per evitare procedura Ue : Botta e risposta sui conti pubblici italiani tra Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Juncker che sottolinea che...

Conte : rispetteremo le regole - determinati a evitare la procedura : Il premier: "Riteniamo probabile che il deficit possa scendere fino al 2,2%, quando la stima della Commissione Ue è del 2,5%. La nostra posizione ci consente di ottenere stime più favorevoli", ha precisato

Conte : evitare infrazione - no manovra bis : 12.58 "E'ragionevole ritenere che non sia necessaria una correzione in corso d'opera delle nostre finanze pubbliche, che sarebbe anzi dannosa in un momento in cui il Paese sta riuscendo con fatica a rialzarsi,, ha detto il premier Conte all'assemblea di Assonime. Conte ha ribadito che il dialogo con l' Ue è fondamentale per ridurre il debito pubblico e che il Governo"è impegnato a evitare l'apertura di una procedura d' infrazione".Per Conte,è ...

Prove alleanza Salvini-Di Maio : si va avanti - evitare infrazione. Ma resta la distanza con Conte : Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'alleanza fra i due ministri e accorciare la distanza dal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di infrazione. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo". Aut aut che avrebbe ...

Conte : regole Ue non sono dogmi - cercheremo di evitare infrazione : Conte, regole Ue:"Trascinarsi regole di qualche lustro orsono, considerarle dogmi, significa evidentemente spuntarsi unghie e artigli.