C' era una volta Napoli Est | auto e scooter tra la folla nei resti del mercatino di

Atlantia - Salvini : “Speriamo che sia passata la bufera - è una risorsa per il Paese” : “Speriamo che sia passata la bufera“. Così Matteo Salvini, a margine della sua visita a Fincantieri di Genova, parlando della vicenda Atlantia e delle difficoltà in borsa della holding dei Benetton, dopo le parole di Di Maio che ha parlato di ‘azienda decotta’ che non potrà entrare in Alitalia. Per il ministro dell’Interno “una cosa è chiedere che chi ha sbagliato paghi, un conto è tirare in ballo lavoratori e ...

Eliana Michelazzo : "Mio fratello adottivo mi diceva che era una pazzia sposarsi : gli dissi di sparire" : Chiusi i battenti di Live - Non è la d'Urso, Eliana Michelazzo, presunta vittima dello scandalo sulle truffe amorose legate a una rete di finti account Facebook, la stessa di cui facevano parte il fantomatico comapagno Simone Coppi e l'ormai arcinoto Mark Caltagirone, ha deciso di trascorrere alcuni momenti di serenità a San Felice del Circeo.Tra una passeggiata in spiaggia e una nuotata in mare, Eliana Michelazzo è stata raggiunta nella nota ...

In Alabama - una donna incinta che era stata ferita alla pancia da un proiettile è stata incriminata per la morte del suo feto : In Alabama, una donna incinta che era stata ferita alla pancia da un proiettile è stata incriminata per la morte del suo feto. La donna, la 28enne Marshae Jones, è stata arrestata mercoledì e rilasciata giovedì dopo il versamento di una

Una coppia modello film stasera in tv 28 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Una coppia modello è il film stasera in tv venerdì 28 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una coppia modello film stasera in tv: cast GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Fabrizio Costacast: Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Simona Marchini, Chiara RicciDURATA: 100 minuti Una coppia modello film ...

Meteo - ancora temperature record - ma da domani il caldo offrirà una tregua : Anche oggi le temperature sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se da domani il caldo potrebbe offrire una leggera tregua e le massime non supereranno i 35 gradi.

Spoiler Una Vita : Riera rischia di morire per aiutare Blanca e Diego a ritrovare il figlio : La scomparsa del piccolo Moises, continuerà a movimentare le trame dell'appassionante sceneggiato iberico “Una Vita”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che il detective Riera dopo aver deciso di non lavorare più per Ursula Dicenta per viversi la sua storia d’amore con la domestica Carmen, aiuterà Blanca Dicenta e Diego Alday in una difficile impresa. L’investigatore privato metterà a ...

Eclissi solare totale 2019 - quando la Luna oscurerà la nostra stella e come goderci lo spettacolo : Il prossimo 2 luglio 2019 nel cielo entrerà in scena uno spettacolo raro: l'Eclissi solare totale. Per quest'anno, l'evento sarà riservato al Sud America, per questo è stato ribattezzato "Grande Eclissi del Sud America", ma anche noi potremo godercelo a distanza. La Grande Eclissi del Sud America sarà un’Eclissi solare totale che si verificherà il prossimo 2 luglio 2019 e che durerà, nella sua fare massima, 4 minuti e 32 secondi. Lo ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Diana Bacosi IMPLACABILE! Ennesimo oro di una carriera da fuoriclasse. Bronzo per Cainero : Risuona l’inno di Mameli sulle pedane dello Shooting Centre di Minsk. Il merito è della campionessa olimpica in carica di skeet Diana Bacosi che, anche in Bielorussa, agli European Games 2019, ha fatto valere il suo status di tiratrice straordinaria. L’umbra infatti è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla francese Lucie Anastassiou al termine di una rimonta culminata sul 53 a 53, dopo i primi 60 piattelli a disposizione. Lo ...

L'unica vittima era il bimbo! Litiga con una donna - prende un calcio e perde il figlio... è stata arrestata : Una donna è stata incriminata per la morte del bambino che portava in grembo dopo essere stata coinvolta in una rissa. Marshae Jones, 27 anni, è stata colpita allo stomaco da Ebony Jemison, 23 anni, mentre era incinta di cinque mesi nel dicembre 2018. Tuttavia, poiché è stata la Jones ad iniziare la lite e a continuare a scagliarsi contro la Jemison una giuria di Birmingham, Alabama, ha stabilito che sarà incriminata per la morte del nascituro. ...

Una Vita anticipazioni : il bambino di BLANCA sarà trovato? RIera ci prova ma… : Tra i protagonisti della trama di Una Vita legata al rapimento del piccolo Moises si inserirà presto anche il detective RIERA (Pablo Menasanch); dati i forti sentimenti che ha nei riguardi della domestica Carmen (Maria BLANCA), l’uomo deciderà di offrire il suo aiuto a BLANCA (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia) nelle ricerche del piccolino ma, agendo in tale maniera, si esporrà ad un grave pericolo… Una Vita, spoiler: RIERA trova una ...

C'è una speranza per i lavoratori Comital e Lamalù : arriva un'offerta cinese : Per l'azienda di Volpiano (Torino) è arrivata un'offerta irrevocabile di acquisto dai cinesi di Dingsheng Aluminium. Cosa...

Si era intromesso nella mia relazione! Uccide il figlio di 17 mesi soffocandolo con una salvietta : Avrebbe soffocato il suo bambino di 17 mesi coprendogli naso e bocca con una salvietta perché il piccolo “si stava intromettendo nella sua relazione”. Il tribunale superiore della contea di Camden, nel New Jersey, ha spiegato i motivi che avrebbero spinto Heather Reynolds, 41enne che ha lottato con la dipendenza da metanfetamine, ad Uccidere il figlio Axel il 10 maggio dell'anno scorso. La donna è in attesa del processo. Rischia ...

YouTube Music aggiunge Smart Downloads - una funzione smart che scaricherà per voi le canzoni : L'app sta per ottenere una nuova funzionalità chiamata smart Downloads che scaricherà automaticamente fino a 500 canzoni dalla playlist dei brani piaciuti per consentirne l'ascolto anche offline. Questa opzione sarà disponibile per gli abbonati YouTube Music Premium che potranno selezionare il numero di brani che desiderano scaricare nelle impostazioni. L'articolo YouTube Music aggiunge smart Downloads, una funzione smart che scaricherà per voi ...