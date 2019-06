Le leggi sbagliate possono essere ignorate

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il 26 Giugno è stata una giornata drammatica. Su tutti i giornali è stata pubblicata la foto di un padre morto abbracciato alla figlioletta di due anni nel tentativo di introdursi illegalmente negli USA. Più tardi la capitana della nave della ONG Sea-watch con a bordo 42 migranti non ha rispettato il divieto ed è entrata in acque territoriali italiane, dove rischia anni di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione.Il tema dell’immigrazione è un tema complesso e credo sbagli chi considera dei mostri quanti si oppongo agli sbarchi e alla presenza delle navi delle ONG. Mandare segnali di grande apertura ai paesi da cui parte l’immigrazione può rischiare di aumentare il flusso e di conseguenza anche le tragedie del mare. Non a caso l’Europa con i centri di accoglienza sui confini e l’Italia con il precedente ...

giuz73 : RT @LBaccio: Ma pare anche a voi che quelli che, quando si parla di #seawatch, “le leggi ingiuste non vanno rispettate” siano gli stessi ch… - flaviabertoliss : RT @LBaccio: Ma pare anche a voi che quelli che, quando si parla di #seawatch, “le leggi ingiuste non vanno rispettate” siano gli stessi ch… - LarryisthewayC : RT @ehicapshaww: violare regole/leggi sbagliate è nostro dovere non siamo macchine prive di pensiero critico possiamo scegliere, dobbiamo s… -