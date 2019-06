Gravina | «Per Oriali doppio ruolo in nazionale e all’Inter fino al 2020»

Gravina : «Amarezza per Under 21 ma non è un fallimento» : «C’è amarezza per la mancata qualificazione alle Olimpiadi e per non aver centrato quell’importante obiettivo, ma ha ragione Di Biagio: non è stato un fallimento sotto il profilo dell’attività e delle sezioni giovanili del calcio azzurro. Certo è una brutta macchia dei nostri colori in questo momento». È il pensiero del Presidente della Figc, Gabriele […] L'articolo Gravina: «Amarezza per Under 21 ma non è un fallimento» ...

Mondiale femminile - Gravina : “risultato per tutto il movimento calcistico italiano” - messaggio di Fico : “E’ un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l’intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i quarti di finale con un’altra prestazione maiuscola è quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie ‘Ragazze Mondiali’ stanno scrivendo la storia”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo il successo dell’Italia al ...

Gravina - 15enne precipita per 20 metri per recuperare il telefono : Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio perché si stava sporgendo da un muretto per recuperare un telefono cellulare. Una tragedia sfiorata. Un ragazzo di 15 anni è stato salvato a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dopo essere precipitato nella Gravina dopo un volo di una ventina di metri. La caduta è stata frenata dalla fitta vegetazione e da un albero, evitando gravi conseguenze. Il giovane, secondo quanto riportato, sta bene ...

Calcio femminile - Gravina : “Servono norme per un nuovo status lavorativo” : “L’apprezzamento e il consenso trasversali che le ‘Ragazze Mondiali’ si sono sapute meritare andrebbe adesso accompagnato da un progetto che individui l’equilibrio tra un nuovo status lavorativo che tutto il movimento femminile giustamente rivendica e le note criticità economiche che stanno già condizionando negativamente il sistema professionistico di base“. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina dopo aver ...

Calcio : Gravina super Champions? : Calcio, Gravina super Champions: Il giocattolo dobbiamo difenderlo con tutte le energie sottolineando che il gioco del Calcio appartiene a tutti.

Super Champions - Gravina : «Il calcio è di tutti e va difeso» : Gravina Super Champions – «Il calcio appartiene a tutti». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito il concetto a proposito delle discussioni sulla cosiddetta Super Champions. Gravina è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 durante la trasmissione “Non Stop News”, spiegando che «il giocattolo dobbiamo difenderlo con tutte le energie. Il calcio ha anche […] L'articolo Super Champions, Gravina: «Il calcio è di tutti e va ...

Codice di giustizia sportiva : Gravina accelera per frenare un golpe di Lotito : Abbiamo scritto ieri dell’approvazione del nuovo Codice di giustizia sportiva, dell’astensione di Micciché, Balata e Marotta e del voto contrario di Lotito. Oggi il Corriere della Sera spiega meglio quanto accaduto, parlando dello scontro tra Lega di Serie A e Figc consumatori proprio sulla nuova normativa. Miccichè aveva chiesto un rinvio della discussione a lunedì in modo da poter approfondire il testo, il presidente della Figc ...

Euro U.21. Gravina : speriamo coronare sogno - ce lo meritiamo : Calcio, U21, Gravina: speriamo che l'abbinamento tra calcio e musica possa essere di grande successo e far coronare un sogno

Gravina : «Rientrati i timori sulla Super Champions» : «Sono rientrate le preoccupazioni sulla Super Champions. Abbiamo avuto un incontro molto positivo a Budapest con tutte le federazioni europee, in cui abbiamo avuto riscontri e risposte concrete da parte del presidente della Uefa». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine della presentazione del progetto di responsabilità sociale in collaborazione con Special Team […] L'articolo Gravina: «Rientrati i timori sulla ...

Gravina alla Gazzetta : “Studiamo una controproposta alla SuperChampions” : Il presidente della Figc Grabriele Gravina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Super Champions. Il progetto nato dall’ECA di Agnelli e appoggiato dalla Uefa ha visto tutte le Federazioni europee opporsi compatte. Preoccupa in particolare l’impatto che il torneo avrebbe sui vari campionati nazionali «Mi è stato detto che i piazzamenti nei campionati continueranno a determinare l’ ingresso nelle tre ...

Gravina : La Figc è contraria alla SuperLega : Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato oggi dell’ipotesi SuperLega esprimendo in maniera decisa la contrarietà della Federazione, anche se ha precisato che nessuna informazione precisa è arrivata dalla Uefa. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli ...

Gravina : «La Figc è contraria alla Super Champions» : «Siamo contrari alla costituzione di una Super Champions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul tema della riforma delle competizioni internazionali. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio […] L'articolo Gravina: «La Figc è ...

Caos Serie B : per Gravina “non è competenza della Lega B” - ma Balata chiede tempi più rapidi : Serie B senza pace. Ci si aspettava, dopo il Caos della scorsa estate, un ritorno alla normalità. Che però, dopo quanto accaduto ieri, pare sia molto lontano. Palermo in C e playout annullati, queste le decisioni su cui si aprono dibattiti infiniti. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si tira fuori spiegando che la Lega B non ha “competenza in materia“. E così il numero uno Mauro Balata chiede che il tutto venga risolto ...