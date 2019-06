Autostrade | Atlantia vuole denunciare Di Maio

Toninelli apre ad Atlantia in Alitalia. Ma "nessun baratto" con Autostrade : Non ci sono impedimenti da parte del Governo sulla partecipazione di Atlantia , società della famiglia Benetton, al salvataggio di Alitalia. Come anticipato da Huffpost, è caduto il veto dei 5 stelle. A darne conferma è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , che esclude un “baratto” in corso fra il tema Alitalia e il nodo delle concessioni autostradali, su cui i 5 stelle insistono per ...

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle Autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...