Un bollino blu per le discoteche virtuose L' ultima proposta di Matteo Salvini

Salvini lancia il "bollino blu" per le discotece virtuose contro lo sballo : Pina Francone Il ministro dell'Interno lancia la certificazione per contrastare lo sballo e garantire controlli, legalità e sicurezza Più controlli, più legalità, più sicurezza: iI mantra di Matteo Salvini vale anche per le discoteche. Il ministro dell'Interno, infatti, ha lanciato un "bollino blu" per i locali virtuosi, in moda da contrastare lo sballo. "Un bollino blu per le discoteche sicure in modo che i genitori possano sapere ...