Rossi | pronto per Assen in Olanda proveremo a stare con i primi

NBA – Thunder - seconda operazione alla spalla per Paul George : sarà pronto per la pRossima stagione : Paul George si è operato alla spalla per la seconda volta: l’intervento è servito a curare i problemi fisici che ne hanno afflitto gli ultimi mesi di stagione Tramite un comunicato ufficiale, gli Oklahoma City Thunder hanno reso noto che Paul George si è sottoposto ad un’operazione alla spalla. L’intervento già programmato da diverso tempo, è servito per risolvere i problemi alla spalla che ne hanno afflitto gli ultimi ...

Mihajlovic - che attacco alla Roma : “Vicino ad allenare i gialloRossi - ma io ero pronto a certe cose - loro invece…” : “Sono stato molto vicino ad allenare i giallorossi, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose. Io lo ero, loro invece no. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti e perdere, ma stavolta no. Quindi ho deciso di rifiutare“. Lo ha rivelato a Sky Sinisa Mihajlovic, che nei giorni scorsi ha firmato un rinnovo con il Bologna fino al 2022. “La Lazio? Mai stato ...

Vasco Rossi Concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta : tutto per pronto per la festa : Vasco Rossi in Concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

MotoGP - GP Italia 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di soluzioni : Le qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, stanno per andare a scena. Sul tracciato del Mugello lo spettacolo sarà assicurato su uno dei circuiti più difficili e graditi ai centauri. Lungo i saliscendi toscani servirà tanto coraggio e una moto ben assettata per massimizzare la propria prestazione nel time-attack. Un giusto mix che potrà garantire la p.1. Neanche a dirlo Marc Marquez è il favorito numero uno per ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di soluzioni : Le qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, stanno per andare a scena. Sul tracciato del Mugello lo spettacolo sarà assicurato su uno dei circuiti più difficili e graditi ai centauri. Lungo i saliscendi toscani servirà tanto coraggio e una moto ben assettata per massimizzare la propria prestazione nel time-attack. Un giusto mix che potrà garantire la p.1. Neanche a dirlo Marc Marquez è il favorito numero uno per ...

Fabio Fazio sarebbe pronto a traslocare su Rai Due a partire dalla pRossima stagione : Il conduttore si è incontrato con il direttore di rete Carlo Freccero per definire i dettagli del "trasloco" di Che Tempo...

Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil : Ufficiale l'arrivo di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca è arrivato in Veneto in vista della data zero del tour che si terrà il 27 maggio dopo un mese di prove a Castellaneta, dove si è trovato nelle ultime settimane. La data zero anticiperà quindi il tour che Vasco avvierà con la prima delle sei tappe previste a San Siro e in programma dal 1° giugno. Sono infatti ben 6 i concerti che Vasco terrà allo Stadio San Siro di ...

De Rossi - contestazione a Trigoria. Pallotta pronto a ripensarci - ma lui dice no : «Se me lo chiedono - ora non firmo» : Un centinaio di tifosi della Roma si sono dati appuntamento a Trigoria per contestare la società e il presidente Pallotta dopo la decisione del club di non rinnovare il contratto a Daniele De...

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Pronto a portare il decreto sicurezza bis in Cdm la pRossima settimana" : Il decreto sicurezza bis sarà presentato in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo annuncia a Mezz’ora in più il vicepremier Matteo Salvini. “Costa poco e aiuta la sicurezza, ci lavoriamo da settimane”.“Gli sbarchi sono calati del 91% e i reati del 15% in questi primi mesi del 2019. Con tutti i miei difetti e limiti ma penso di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano gli italiani”, ha ...

Milan - Già pronto il nome per il post Gattuso : l'allenatore in pole per la pRossima stagione : Secondo 'Gazzetta dello Sport', a fine stagione sarebbe infatti molto probabile l'addio di Gattuso al Milan. l'allenatore come si legge sulla rosea, potrebbe essere sostituito da Eusebio Di Francesco ...