LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI13.50 BOXE – Sta per cominciare il combattimento di Canfora 13.45 BOXE – Tra poco sul ring Assunta Canfora nel suo quarto di finale dei 69 kg contro la francese Emilie Sonvico. 13.41 TIRO A VOLO – Diana Bacosi e Chiara Cainero chiudono benissimo il primo giorno di qualificazioni dello skeet! 74 per l’una, 69 per l’altra, primo e terzo posto! 13.40 ARCO – Sarà Ellison-Avdeeva la finale del compound femminile: per la slovena e la russa appuntamento alle ore 14 13.38 CANOA – Qualche problema serio per Craciun, che finisce nettamente ultimo in 49.418 la sua batteria e deve dunque affrontare le semifinali nel C1 200. 13.36 TIRO A SEGNO – Nella pistola automatica da 25 metri escono di scena sia Riccardo Mazzetti che Tommaso Chelli 13.33 BOXE – E’ ...

