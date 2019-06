Il silenzio sulla SeaWatch mostra le divisioni della sinistra

Il mio matrimonio era diventato una finzione! Brad Pitt rompe il silenzio sulla storia con Jennifer Aniston : Secondo alcune dichiarazioni di Brad Pitt , il tradimento non sarebbe stato l'unico motivo del divorzio da Jennifer Aniston . Si sono separati nel lontano 2004 spezzando il cuore di centinai di fan. Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati una delle coppie più amate di Hollywood, purtroppo però l’amore tra i due non è durato ed entrambi hanno preso strade diverse. Tutto è cominciato perché Brad Pitt avrebbe tradito la Aniston sul set ...

Lady Gaga rompe il silenzio sulla rottura tra Irina e Bradley Cooper (e non le manda a dire) : Dopo la rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk, Lady Gaga rompe il silenzio e lo fa in maniera singolare durante un concerto a Las Vegas. Sentendola intonare versione da solita di “Shallow” – brano premio Oscar cantato in duetto con Cooper nel film “A star is born” – il pubblico non ha potuto fare a meno di domandare urlante: “Dov’è Bradley?”. “Cercate di essere gentili o ...