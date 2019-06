I segreti della Groenlandia | scoperti 56 laghi sotto i ghiacci

I segreti della salute degli Hunza - la comunità che vive oltre 100 anni - non si ammala mai e non soffre di cancro : In una regione montuosa del nord del Pakistan si trova la Valle degli Hunza, un’area isolata dell’Himalaya che ospita una comunità di persone che vivono più a lungo di chiunque altro sulla Terra, superando un secolo di vita. Ma quali sono i segreti della loro longevità? Quanti hanno sentito parlare degli Hunza, noti anche come Buruscio, probabilmente sono già a conoscenza delle leggendarie notizie sull’aspettativa di vita di 120 anni di queste ...

segreti napoletani : a casa di Totò - principe della risata : In un umile palazzo di Via Santa Maria Antesaecula, nel cuore del rione Sanità, nacque il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò. Protagonista di capolavori immortali...

segreti napoletani : a casa di Totò - principe della risata : In un umile palazzo di Via Santa Maria Antesaecula, nel cuore del rione Sanità, nacque il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò. Protagonista di capolavori immortali...

Tutti i segreti della mia famiglia - su Raidue il thriller a sfondo familiare : E' un thriller ricco di colpi di scena, quello proposto questa sera, 15 giugno 2019, da Raidue: alle 21:05, infatti, va in onda Tutti i segreti della mia famiglia (titolo originale Family of Lies), film-tv andato in onda su Lifetime nel 2017 e diretto da Jack Snyder.Tutti i segreti della mia famiglia, la trama Il film-tv ha come protagonista Emily (Christa B. Allen) che, dopo la morte in circostanze misteriose dei genitori David (John ...

Tutti i segreti della mia famiglia film stasera in tv 15 giugno : cast - trama - streaming : Tutti i segreti della mia famiglia è il film stasera in tv sabato 15 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Tutti i segreti della mia famiglia film stasera in tv: cast La regia è di Jack Snyder. Il cast è composto da Christa B. Allen, Peyton Wich, Mary Alice Risener, John Schneider, Sabrina Gennarino, Major ...

Tutti i segreti della mia famiglia : trama e cast del thriller con Christa B. Allen : Sabato 15 giugno, in prima serata su Rai2, va in onda il film ad alta tensione Tutti i segreti della mia famiglia, datato 2017 e diretto da Jack Snyder (da non confondere con il più famoso Zach). Tutti i segreti della mia famiglia: trama Dopo la morte dei genitori in circostanze misteriose, Emily, la figlia maggiore, per prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli, Lexi ed Ethan, accetta un lavoro in una nuova città dove accadono cose ...

Motori – Honda-e : ecco svelati i segreti della rivoluzionaria citycar elettrica [GALLERY] : Honda e: il nuovo veicolo elettrico compatto del marchio giapponese, è la prima auto ad avere una piattaforma EV dedicata, progettata per garantire un’esperienza di guida straordinaria Il telaio della nuova Honda e è stato sviluppato ponendo l’attenzione agli ambienti urbani per offrire una guida sempre appagante e reattiva. Il pacco batterie, perfettamente centrato rispetto al passo, offre una distribuzione del ...

UE vs ITALIA/ I segreti della procedura che Conte e Salvini non possono evitare : Le valutazioni contabili della procedura di infrazione sono il paravento di un'iniziativa prettamente politica: spedire l'ITALIA in recessione. Ecco come

Sole e Space Weather : Parker svela i segreti della nostra stella : Perché la zona esterna del Sole, l’atmosfera solare, è più calda della superficie? Uno studio dell’Università del Michigan condotto grazie ai dati della sonda Parker, potrebbe rispondere a questa domanda. Tra due anni, la sonda Nasa, sarà la prima ad entrare nell’atmosfera solare per testare la teoria secondo la quale il riscaldamento di questa zona è causato da piccole onde magnetiche che si muovono avanti e indietro all’interno dell’area. La ...

Dal sesso prima della partita alla testata a Roberto Baggio : i segreti di Totò Schillaci - il bomber delle ‘Notti Magiche’ : Totò Schillaci ha rilasciato un’intervista a Rai Radio2 parlando a 360° gradi della sua carriera: dai Mondiali di Italia 90, passando per la testata a Roberto Baggio e il sesso pre-partita Totò Schillaci è un nome che rievoca dolci ricordi nelle menti dei tifosi italiani. L’attaccante siciliano è stato l’idolo dei Mondiali di Italia 90, quelli giocati in casa dagli azzurri e per questo speciali. Intervistato a ‘I ...

La “fase oscura” della fotosintesi non ha più segreti : svelata la struttura della fosforibulochinasi : Un gruppo di ricerca coordinato da studiosi dell’Università di Bologna è riuscito per la prima volta a determinare la struttura tridimensionale dell’ultimo enzima ancora sconosciuto tra quelli che compongono il ciclo di Calvin-Benson, la “fase oscura” della fotosintesi clorofilliana. L’enzima in questione è la fosforibulochinasi, un elemento fondamentale per la vita delle piante e di tutti gli organismi fotosintetici. Nonostante sia da oltre ...

Estinzione? Fu un campo magnetico I segreti della fine dei Neanderthal : Quarantamila anni fa durante l’Evento di Laschamp, il campo magnetico terrestre subì un improvviso crollo (a circa il 25% del valore attuale) con il conseguente aumento di radiazioni ultra-violette (UVR), i cui effetti selezionarono i nostri antenati Cro-Magnon a scapito dei Neanderthaliani. Una variante genetica di una proteina sensibile ai raggi UV, il recettore arilico (AhR), fu determinante nella selezione. Il breve intervallo ...

I segreti della ionosfera di Marte : da dove proviene il plasma “al buio”? : L’atmosfera del mondo rosso è molto più rarefatta di quella del nostro pianeta, eppure nel tenue manto gassoso marziano non mancano elementi pesanti come ferro, magnesio e sodio. A osservarli per la prima volta, circa due anni fa, è stata la sonda Maven della Nasa, che ha svelato alcuni segreti inaspettati della ionosfera di Marte. Si tratta dello strato dell’atmosfera in cui le molecole di gas vengono private degli elettroni dalla ...

Ludovica Caramis svela i segreti della storia con Destro : Ludovica Caramis racconta il primo incontro con Destro Procede a gonfie vele il matrimonio tra Ludovica Caramis e Mattia Destro. La ragazza, che è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, adesso si divide tra lavoro e famiglia, e come ha dichiarato in un’intervista a Confidenze insieme a Destro stanno […] L'articolo Ludovica Caramis svela i segreti della storia con Destro proviene da Gossip e Tv.