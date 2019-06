Cadaveri di migranti davanti alla stazione | installazione choc a Padova

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Giorgia Baroncini Una dozzina di teli bianchi da cui spuntano solo piedi sono stati collocatidella città per denunciare la gestione deiin Italia Una instzioneè comparsa questa mattinaferroviaria di. Una provocazione dell'artista conosciuto come "12ANNI" realizzata in occasione dell'apertura del #Right2cityFestival organizzato donlus Avvocato di Strada. Una dozzina di teli bianchi da cui spuntano solo piedi e scarpe ad indicare altrettante salme; accanto un cartello con alcuni dei luoghi comuni ("Statevene a casa vostra") pronunciati quando si parla di. L'opera vuole così denunciare la gestione deiin Italia nei giorni in cui la Sea Watch si trova ancora a largo di Lampedusa con oltre 40a bordo. "Nessuno è felice quando muore una persona. Lo dico da padre: zero partenze ...

Corriere : I cadaveri di Oscar Martinez Ramirez e della figlia, migranti di El Salvador, annegati nel tentativo di guadare il… - DSantinato : - ShaddaiResurre1 : RT @Corriere: I cadaveri di Oscar Martinez Ramirez e della figlia, migranti di El Salvador, annegati nel tentativo di guadare il Rio Grande… -