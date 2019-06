Coppa d’Africa | tutto facile per il Camerun | 2-0 contro la Guinea

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Continua lo spettacolo dellad’Africa, prende il via anche il Girone F, in campo ilche ha vinto 2-0la. La partita non è stata mai in discussione, il risultato non lascia dubbi sull’andamento dell’in. Nel primo tempo poche occasioni da gol, la partita svolta invece nella ripresa, è Yaya Banana ad aprire le marcature al 60′, passano solo tre minuti ed ilraddoppia, ci pensa Bahoken a chiudere definitivamente i conti. Lanon riesce a reagire ed il risultato non cambia più, vince il2-0 che sale a 3 punti.L'articolod’Africa,per il: 2-0laCalcioWeb.

