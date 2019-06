Copa America | epic fail di Luis Suarez | chiede un rigore per un tocco di mano del…

James : “Non so dove giocherò. Il mio unico pensiero è la Copa America” : Dopo la vittoria della Colombia sul Paraguay per 1-0, di ieri sera, James Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli: “Il mio italiano? È pessimo. Non so dove giocherò la stagione 2019-20. In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America. Preferisco rimanere tranquillo. Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Contatti ...

Pronostico Ecuador Vs Giappone - Copa America 25-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Ecuador – Giappone, Copa America, Girone C, 3^ Giornata, Martedì 25 Giugno 2019 ore 01.00Ecuador / Giappone / Copa America / Analisi – Al Mineraio, Ecuador e Giappone si affronteranno nella notte di martedì in una gara quasi ininfluente per i destini delle 2 nazionali, con gli Ecuadoregni eliminati dalla Copa America e ultimi a zero punti, mentre gli asiatici, nonostante il 2-2 con l’Uruguay, deve ...

Pronostico Cile Vs Uruguay - Copa America 25-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cile – Uruguay, Copa America, Girone C, 3^ Giornata, Martedì 25 Giugno 2019 ore 01.00Cile / Uruguay / Copa America / Analisi – Al Maracanà, Cile e Uruguay si sfidano per l’ultima giornata del girone C di Copa America, dove soltanto la Celeste non ha ancora la matematica certezza della qualificazione ai quarti. I campioni in carica invece hanno già ottenuto il pass e sono primi a punteggio pieno.Come ...

Calcio - Copa America 2019 : Brasile show con il Peru. Verdeoro ai quarti insieme al Venezuela : Il Brasile si riconcilia con i suoi tifosi, demolendo per 5-0 il Perù e qualificandosi per i quarti di finale della Copa America 2019. A San Paolo la squadra di Tite regala spettacolo ed ottiene una vittoria roboante, che le vale il primo posto nel girone. A staccare il pass per il prossimo turno è anche il Venezuela che sconfigge per 3-1 la Bolivia e supera in classifica il Perù, che ora deve sperare di restare la miglior terza classifica. La ...

DAZN - Copa America 3a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : I grandi campioni sudAmericani tornano protagonisti su DAZN per la Copa America 2019 [clicca qui per un mese gratuito]. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 26 partite della massima competizione sudAmericana in Diretta e in Esclusiva, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento della Giornata grazie alla...

Fifa 20 : in arrivo la Copa Libertadores e le altre competizioni per club sudamericane? : Proseguono i rumors relativi a Fifa 20! Una delle ultime indiscrezioni che circola è quella che vede EA Sports in fase avanzata di trattativa per l’acquisizione dei diritti d’immagine della Copa Libertadores, in un certo senso l’equivalente della Champions League per il Sud America, e delle altre competizioni per club latinoamericane, come la Copa Sudamericana […] L'articolo Fifa 20: in arrivo la Copa Libertadores e le ...

Pronostico Qatar Vs Argentina - Copa America 23-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Qatar – Argentina, Copa America, Girone B, 3^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 21.00Qatar / Argentina / Copa America / Analisi – L’Argentina si trova all’ultima chiamata per evitare una clamorosa eliminazione ai gironi. Nell’Arena Do Gremio, la Selecciòn si giocherà il passaggio del turno con il sorprendente Qatar, che sta dando filo da torcere in questa Copa America; inoltre, per Leo ...

Pronostico Colombia Vs Paraguay - Copa America 23-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Colombia – Paraguay, Copa America, Girone B, 3^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 21.00Colombia / Paraguay / Copa America / Analisi – All’Arena Fonte Nova, la Colombia, già qualificata e certa del primo posto del girone B, affronterà domenica sera il Paraguay, che si ritrova in seconda posizione davanti a Qatar e Argentina e cerca la vittoria (se non dovessero arrivare buone notizie dall’altra ...

Pronostico Ecuador Vs Cile - Copa America 22-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Ecuador – Cile, Copa America, Girone C, 2^ Giornata, Sabato 22 Giugno 2019 ore 01.00Ecuador / Cile / Copa America / Analisi – All’Arena Fonte Nova, il Cile bicampione in carica cerca di ottenere la qualificazione al turno successivo, affrontando l’Ecuador nella seconda giornata del girone C della Copa America edizione 2019, con gli Ecuadoregni chiamati all’impresa per evitare ...

Pronostico Perù Vs Brasile - Copa America 22-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Perù – Brasile, Copa America, Girone A, 3^ Giornata, Sabato 22 Giugno 2019 ore 21.00PERU’ / Brasile / Copa America / Analisi – L’ultima giornata del girone A di Copa America propone uno scontro diretto decisivo per le sorti del gruppo, ovvero Perù e Brasile, che si sfideranno alla Corinthians Arena di San Paolo. Entrambe le nazionali sono appaiate in testa alla classifica con 4 punti e potrebbe ...

James Rodriguez : “A Napoli con Ancelotti? Per adesso penso alla Copa America” : L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole di James Rodriguez da San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto ad ...

VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America : Anche stanotte James Rodriguez ha dato prova delle sue doti in Copa America. Il fantasista colombiano ha sbloccato la partita con un assist perfetto, al minuto 86, per il colpo di testa di Duvan Zapata che ha dato la vittoria ai suoi contro il Qatar. Ieri De Laurentiis ha dichiarato che il Napoli non molla l’affare e che Mendes sta chiudendo con il Real L'articolo VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America ...

Copa America – Si mette malissimo per l’Argentina - il Paraguay frena la Seleccion : Colombia ai quarti : Leo Messi e compagni non vanno oltre l’1-1 con il Paraguay, un risultato che complica maledettamente il cammino della Seleccion Niente da fare per l’Argentina nemmeno al cospetto del Paraguay, la Seleccion non va oltre l’1-1 nel secondo match del Gruppo B di questa edizione della Copa America. Allo stadio di Belo Horizonte, Leo Messi e compagni pareggiano 1-1, rischiando clamorosamente la seconda sconfitta dopo quella ...

Uruguay-Giappone - Copa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Domani alle 01.00 italiane l’Uruguay di Oscar Washington Tabarez torna in scena. Sul rettangolo verde dell’Arena do Grêmio di Porto Alegre, la Celeste cerca conferme contro il Giappone, reduce dal roboante successo contro l’Ecuador, primo match del gruppo C della Copa America 2019. Osservati speciali non potranno che essere Edinson Cavani, che nel match contro gli ecuadoriani si è sbloccato in questa competizioni, e Luis ...