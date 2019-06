Ali storiche su Venezia | sul Dc-3 con la prima hostess italiana

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’ItAlia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Call of Duty : Modern Warfare avrà le storiche Operazioni SpeciAli : Durante il loro E3 Coliseum, i ragazzi di Infinity Ward hanno rivelato che le Operazioni Speciali faranno il loro ritorno nell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare.Come riporta VG247, le Operazioni Speciali sono una serie di missioni (affrontabili in coppia o in solitaria) basate sulla campagna per giocatore singolo, solitamente prevedono di eliminare un certo numero di nemici, resistere ad ondate o superare in modo furtivo alcune sezioni. ...

Roma. Il Campidoglio investe 12 milioni per la riquAlificazione di parchi - giardini e ville storiche : Il Campidoglio investe 12 milioni di euro per la riqualificazione di parchi, giardini e ville storiche: da Villa Sciarra a

Motori – Qual è il colore delle sportive itAliane? E quello delle altre nazioni? Ce lo spiega FCA Heritage con le sue bellissime storiche [GALLERY] : La mostra “Italia: la passione in rosso” rende omaggio al genio, alla creatività e alla passione italiana per i Motori. In esposizione quattro vetture d’epoca, rigorosamente di colore rosso, della collezione storica di FCA Heritage Dal 22 al 26 maggio andrà in scena Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Oltre al consueto ricco calendario di convegni e ...

Motori – Mille Miglia 2019 - trionfo Alfa Romeo : le storiche itAliane stravincono [FOTO] : Dopo 1.794,07 chilometri va in archivio una Mille Miglia che ha mostrato, ancora una volta, l’indissolubile legame con il marchio Alfa Romeo Giovanni Moceri e Daniele Bonetti del Team Alfa Romeo si aggiudicano la Mille Miglia 2019. Il duo a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928 – di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese – ha conquistato così la trentasettesima rievocazione storica, totalizzando 74752 punti. Moceri, medico ...

Le dimore storiche di Arezzo e dintorni aprono le porte ai visitatori : ecco quAli : Il programma della Giornata Nazionale si arricchisce di un'ampia gamma di eventi culturali, quali mostre, concerti, spettacoli teatrali, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico di ogni fascia di ...

Giro d’ItAlia 2019 : le canzoni storiche. “Gimondi e il Cannibale” - Pantani che canta - “Sono in fuga” : momenti clou della Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. La Corsa a tappe di tre settimane che percorre il Bel Paese , giunta alla 102^ edizione, non è semplicemente un evento ciclistico ma si lega in maniera indissolubile con la storia e il costume di una Nazione intera. La diretta televisiva di tutte le tappe, ...