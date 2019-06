10 cibi drenanti che riducono la pancia

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) KiwiCipollaLattugaRucolaCetrioliRavanelliPorriLimoneAsparagiCatalognaA tavola negli ultimi tempi ti sei lasciata un po’ andare e ora ti senti lagonfia? La causa potrebbe essere un accumulo di liquidi in eccesso. La prima cosa da fare per ripulirti è bere più acqua. «L’acqua ha un ruolo chiave nel processo di depurazione. Combatte i ristagni dei liquidi e ne agevola la diuresi. Il modo più semplice per farne scorta è berne almeno due litri al giorno» avverte la dottoressa Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista. «Via libera a tavola poi aiche la contengono in abbondanza, tra questi verdura e frutta di stagione». Attenzione poi all’abuso di sale e diche ne sono particolarmente ricchi come formaggi, salumi, alimenti in scatola o affumicati,industriali. «Rallentano il drenaggio dei liquidi e favoriscono la comparsa di ritenzione idrica e gonfiori» spiega ...