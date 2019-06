‘Ore 4 | 48 | metto fine alla mia fottuta vita’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Le prime ore del mattino sono quelle in cui è più frequente l’istinto di suicidarsi. Lo scrive Sarah Kane, una delle più affermate autrici contemporanee inglesi, nel suo dramma estremo Psicosi delle 4 e 48 e poi si uccide. Erano esattamente le 4.48 (lo rivelerà l’autopsia) del 20 febbraio 1999. E lei non aveva neanche 30 anni. “Scriverlo mi ha uccisa”, annota Sarah Kane sul biglietto allegatocopia di 4.48 Psychosis lasciatasua agente letteraria. Il suo ultimo dramma, perfezionato fino all’ultimo istante della sua vita, è anche il suo testamento poetico andato in scena al Napoli Teatro Festival (regia di Enrico Frattaroli). “Addio! Addio!”, scriveva Mahler sui pentagrammi vuoti delle pagine manoscritte della Decima Sinfonia che lascerà incompiuta e fa da sottofondo musicalepièce. Con lucida freddezza Sarah (interpretata da una strepitosa Mariateresa Pascale) mette a ...

