Michael Jackson - testimonianza choc : cosa c’era nella sua camera quando è morto : A dieci anni dalla morte di Michael Jackson la sua scomparsa continua a far discutere. L’icona della musica, il re del pop, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo americano ci ha lasciato il 29 giugno del 2009. La sua morte ha sconvolto milioni di fan e, ancora oggi, rimane un mistero pieno di interrogativi mai risolti. Anche se fonti ufficiali hanno tirato in ballo tra le cause del decesso un’overdose causata da farmaco ...

Michael Jackson - The King of Pop il documentario a 10 anni dalla morte : Il 25 giugno del 2009 moriva Michael Jackson, un artista che con oltre 350 milioni di dischi venduti ha avuto un impatto incredibile sulla musica pop e in generale sull’immaginario collettivo: in occasione della sua scomparsa su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) va in onda il documentario diretto da Finn White Thomson, Michael Jackson The King of pop. In onda alle 22,05 martedì 25 giugno la pellicola offre il ritratto dell’artista ...

Killing Michael Jackson - sul Nove il documentario sulla morte del Re del pop. Gli investigatori : “C’erano cose che non tornavano” : Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, detective di Los Angeles – all’epoca dei fatti in carica per le indagini sul decesso di Michael Jackson – raccontano tutta la verità sulla morte del Re del Pop nel documentario esclusivo Killing Michael Jackson, in onda questa sera, lunedì 24 giugno, alle 21.25 sul Nove. Ripercorrendo gli sviluppi dell’inchiesta, Martinez sottolinea l’importanza dei risultati emersi dall’autopsia: “L’esito ...

Michael Jackson - a 10 anni dalla morte doc e speciali sul Re del Pop : Il 25 giugno 2009 moriva Michael Jackson e in questi 10 anni il mito del Re del Pop non si è spento, neanche con la messa in onda di Leaving Neverland, il doc che ha raccolto le accuse di abusi sui bambini. A 10 anni dalla sua morte, invece, il ricordo sulla tv italiana passa per alcuni documentari in onda a ridosso dell'anniversario, tra eredità musicali e indagini legate alla sua morte. Vediamo cosa va in onda per ricordare Jackson. Michael ...

Killing Michael Jackson : stasera tutta la verità sulla morte del Re del Pop : Documentario esclusivo in stile true-crime sulle indagini che hanno portato alla verità sul decesso del cantante Michael Jackson.

L’arte meravigliosa e terribile di Michael Jackson : Su Michael Jackson di Margo Jefferson racconta la grande popstar in tutta la sua scomoda complessità. Leggi

Killing Michael Jackson : Nove indaga sulla morte del re del pop : Michael Jackson Sono passati dieci anni dalla morte del re del pop Michael Jackson, eppure alcuni aspetti della vicenda sono ancora controversi e in cerca di una spiegazione. Killing Michael Jackson, in onda questa sera sul Nove a partire dalle 21.25, farà luce sulle ultime ore di vita dell’artista, attraverso un documentario, prodotto dalla Zig Zag Production, che raccoglie le testimonianze dei tre investigatori che hanno svolto le prime ...

Michael Jackson 10 anni dalla morte - l'omaggio dei fan : Nel pomeriggio del 25 giugno del 2009 moriva Michael Jackson, il re del pop. A dieci anni di distanza è ricordato per essere stato uno dei cantati più influenti del panorama mondiale. Nell’anniversario della sua morte continua a essere celebrato dai suoi fan con foto sulla sua stella nella Walk of

L’eredità di Michael Jackson secondo Janet : “Durerà per sempre nonostante le calunnie” : L'eredità di Michael Jackson resisterà al tempo, allo spazio e alle diffamazioni. Potrebbe trattarsi di un messaggio condiviso dai fan del Re del Pop, che negli ultimi mesi - rafforzati dalla battaglia legale della fondazione contro l'HBO - si sono ritrovati a difendere nuovamente Michael Jackson contro l'ennesima accusa di pedofilia mossa dal docufilm Leaving Neverland di Dan Reed nonostante le prove schiaccianti sulla sua innocenza documentate ...

Killing Michael Jackson - su Nove un doc inedito a 10 anni dalla morte del Re del Pop : Dieci anni fa moriva Michael Jackson: il ricordo tv passa attraverso un doc sulle indagini per la sua morte.Il 25 giugno 2009 moriva Michael Jackson e in questi 10 anni il mito del Re del Pop non si è spento, neanche con la messa in onda di Leaving Neverland, il doc che ha raccolto le accuse di abusi sui bambini. A 10 anni dalla sua morte, invece, il ricordo sulla tv italiana passa per Killing Michael Jackson, un documentario - prodotto da Zig ...

Killing Michael Jackson su NOVE il documentario sulla morte del Re del Pop : Killing Michael Jackson lunedì 24 giugno su NOVE e in streaming su DPlayTutta la verità sulla morte del Re del Pop con testimonianze inediteUna serata unica, una serata con l’approfondimento di NOVE Racconta con un documentario in prima tv assolutamente imperdibile.NOVE Racconta porta al canale 9 del digitale terrestre e TivùSat, su Sky al 149 ma anche in streaming su DPlay, in prima tv assoluta Killing Michael Jackson, esclusivo e inedito ...

Michael Jackson - ecco cosa c’era nella sua camera quando è morto : il racconto di tre detective : A pochi giorni dal decimo anniversario della morte di Michael Jackson che cadrà il prossimo 25 giugno, sabato sera andrà in onda nel Regno Unito un nuovo documentario dedicato al re del pop che svelerà i suoi ultimi istanti di vita ma, soprattutto, ciò che i soccorritori trovarono nella sua camera da letto. “Killing Michael Jackson”, questo il titolo del docufilm, contiene interviste esclusive a Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith i tre ...

Dove sono le ceneri di Michael Jackson? Un’inchiesta : “Custodite in gioielli” : Il luogo in cui sono custodite le ceneri di Michael Jackson è avvolto nel mistero, ma una recente inchiesta pubblicata da Radar Online ha fatto emergere nuove ipotesi. Secondo una fonte raggiunta dalla redazione, poco dopo la morte del Re del Pop le sue ceneri erano state sepolte sotto un pero nella tenuta di Neverland, un albero chiamato Giving Tree. In seguito, riferisce la fonte, le sue ceneri erano state divise tra i tre figli - Paris, ...

E' sempre con loro! Le ceneri di Michael Jackson sono nei gioielli dei figli : Secondo Radar Online, programma di intrattenimento e di gossip americano, le ceneri di Michael Jakson si troverebbero nei gioielli indossati dai figli. Le ceneri di Michael Jackson sono racchiuse in alcuni gioielli indossati dai suoi tre figli, Paris, Prince e Blanket. Ciò è quanto sostiene il sito di gossip americano Radar Online, al quale una fonte vicina alla famiglia Jackson ha raccontato questa storia: "I tre figli di Micheal ...