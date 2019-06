«L’Europa unita può partire dallo spazio»

ilsole24ore

(Di lunedì 24 giugno 2019) La prima vera infrastruttura paneuropea è stata realizzata dalla Ue non al suolo del proprio continente, ma attorno alla Terra. Si tratta del sistema di geoposizionamento Galileo, oggi pienamente...

Avvenire_Nei : #Demografia. L' #Europa senza figli è la crisi ignorata - CarloCalenda : In partenza per Bruxelles. Primo giorno di scuola. Dopo Rappresentante Permanente e Consiglio ci torno da Parlament… - ivanscalfarotto : Davanti a un tweet del genere si capisce benissimo che o l’Europa si tiene stretta e unita, unica speranza per tene… -