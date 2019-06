Arteteca | i comici di Made in Sud finalmente sposi

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo 16 anni d’amore Monica Lima e Enzo Iuppariello, meglio conosciuti presso il grande pubblico come, si sono uniti in matrimonio. La cerimonia si è svolta il 20 giugno 2019 a Castelforte, nel basso Lazio, nella Chiesa di Giovanni Battista. Per l’occasione i duediin Sud hanno anche battezzato la loro piccola Sara di 7 mesi. “Oggi abbiamo consacrato la nostra famiglia davanti a Dio.. ci siamo detti sì per la seconda volta, dopo 16 anni insieme, ed abbiamo dato il sacramento del battesimo alla nostra piccola Sara!!! Abbiamo scelto di fare tutto in stile molto intimo, semplice e con tanto amore” scrivono sui social. Agliprima al cinema poi nella vita Glisi erano già sposati, anche se per finta: a gennaio 2018 erano infatti tornati al cinema con il film. Questa la trama della pellicola diretta da ...