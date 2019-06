5 cose dal nuovo libro di Alessandro Di Battista

cose nostre – la rivelazione sarà pubblicato dalla casa editrice Bookabook : Un primo traguardo raggiunto, un altro obiettivo da conquistare. Rappresenta un successo editoriale la presentazione in anteprima sulla piattaforma Bookabook

TOTTI VIA DALLA ROMA?/ Voci sul rifiuto del ruolo da dt : 'Leggo tante cose e...' : TOTTI via DALLA ROMA? L'ex capitano avrebbe rifiutato il ruolo di direttore tecnico propostogli DALLA società: la presa di posizione del Pupone.

Tennis - Rafael Nadal : “I miei 12 Roland Garros sono una delle cose speciali successe nel mondo dello sport” : sono trascorsi due giorni dal momento in cui Rafael Nadal ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem per 3-1 nella finale del Roland Garros 2019, portandosi così all’incredibile quota di 12 titoli conquistati nel Grand Slam parigino sulla terra battuta. Il dominio dell’iberico in questo torneo è testimoniato dagli incredibili numeri collezionati dal maiorchino nelle sue 15 partecipazioni al secondo Major della stagione, con un ...

cosenza - shock durante la messa : prete beve dal calice e vomita - avvelenato con candeggina : Protagonista dello spiacevole episodio Don Claudio Albanito, parroco del comune di Rose. Si è sentito male improvvisamente durante la messa pomeridiana accusando un forte bruciore alla gola e un senso di soffocamento. Soccorso e portato ospedale, si è ripreso. Poi la scoperta: nell'ampolla utilizzata per purificare il calice è stata trovata candeggina.

Mondiali femminili calcio - dalle favorite al montepremi : 7 cose da sapere su Francia 2019 : Le 24 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo disputeranno 52 partite, che si giocheranno in nove stadi. Il Parco dei Principi- 50mila posti e già tutto esaurito da tempo-ospiterà sette partite tra cui, il 7 giugno, la gara d’apertura tra Francia e Corea del Sud. Tutti i giorni la diretta delle partite su Corriere.it

La fusione Fca-Renault : dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Europee 2019 - ministro Fontana mostra il rosario ai giornalisti : “Tutte le cose che accadono arrivano dall’alto” : “Se c’è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no”. Parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio per festeggiare e commentare i risultati delle Europee. Con i 5stelle “auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile” ha ammesso, aggiungendo che il risultato della ...

cosenza - evaso clandestino dal carcere/ 20enne infilato tra le sbarre ora è in fuga : evaso dal carcere di Cosenza un 20enne clandestino: caccia all'uomo in tutta la Calabria, il giovane si è infilato tra le sbarre dopo l'arrivo in prigione

500 Miglia Indianapolis 2019 - Fernando Alonso : “Difficile cambiare le cose dall’oggi al domani. Ci proveremo!” : Non si può certo definirlo un weekend da incorniciare per lo spagnolo Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è stato impegnato nelle qualifiche della celebre 500 Miglia di Indianapolis, che andrà in scena domenica prossima. Sull’ovale più famoso del Motorsport, Fernando, a bordo della sua McLaren Chevrolet sta avendo però più problemi del previsto, avendo chiuso solo al 31esimo posto (media di 227,224 Miglia ...

