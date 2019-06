agi

(Di domenica 23 giugno 2019) Come stai? “Benissimo, grazie”. Mai un dubbio. Un'incertezza. Mai ammettere debolezze. Sempre sorridenti. Felici & contenti. Ma solo all'apparenza. In verità, come singoli, collettività e socialmente siamo vittime dell'. Una sorta di “”, dell'esser contenti a tutti i costi. Costi quel che costi. Segno distintivo? Il sorriso smagliante. E sicuro. Felici ovunque. In tutti i luoghi. Dal posto di lavoro ai criteripolitica, dalle relazioni personali fino a spingerci alla vita psichica, interiore. Dal politically correct all'happy correct? Un modo d'essere. E di porsi. O di auto-imporci. Al pari di un'ideologia, la nostra. Quella dei tempi in cui viviamo e nei quali siamo immersi. Meglio, sprofondati. Ma l'è anche il titolo di un saggio dello psicologo Edgar Cabanas esociologa Eva Illouz pubblicato da Codice e recensito da la ...

giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Happycracy, la dittatura della felicità - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Happycracy, la dittatura della felicità - Agenzia_Italia : Happycracy, la dittatura della felicità -