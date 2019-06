Sfera Ebbasta e Petagna soci Dal rap e dal calcio alla cucina | aprono un ristorante

Sfera Ebbasta sfotte sui social chi boicotta X Factor : Il trapper, contestato dal pubblico di X Factor, risponde agli hater che non lo vogliono seduto dietro il banco dei giudici del talent musicale e sui social prende in giro chi lo attacca. Le registrazioni di X Factor sono appena cominciate, i giudici stanno dicendo i primi "sì" ma la polemica su Sfera Ebbasta giudice non accenna a placarsi. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra dei quattro giudici, composta da Mara Maionchi, ...

J-Ax interviene a favore di Sfera Ebbasta : 'Incolpare la trap è vergognoso' : Continua la polemica tra Sfera Ebbasta ed i telespettatori a proposito della sua partecipazione a X-factor. In risposta alle critiche è intervenuto J-Ax schierandosi a difesa del giovane rapper. J-Ax non ci sta Ospite di Alza la radio, trasmissione di Rai Radio2 condotta da Nek e Andrea Delogu, J-Ax è intervenuto a proposito della pioggia di critiche che ha travolto Sfera Ebbasta dopo la notizia della sua partecipazione a X-factor. Nella nuova ...

J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...

Sfera Ebbasta prende in giro chi boicotta X Factor - il web si divide : A ormai più di sei mesi di distanza dalla tragedia, le polemiche sui fatti del Lanterna Azzurra di Corinaldo non accennano a placarsi. Anzi, la recente notizia dell'ingaggio di Sfera Ebbasta come giudice per la prossima edizione di X Factor Italia assieme a Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica, sembra aver decisamente riportato l'attenzione sulla questione e il conseguente malcontento ai massimi storici. Sono stati tantissimi ...

J-Ax difende Sfera Ebbasta : "Incolpare la trap per la tragedia di Corinaldo è vergognoso" - : Alessandro Zoppo Ospite di “Alza la radio”, il rapper degli Articolo 31 torna su quanto accaduto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre: “È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock” “I ragazzi che scrivono trap, quelli bravi, parlano di cose che esistono”. Così J-Ax difende la trap e i media che hanno ritenuto Sfera Ebbasta responsabile della tragedia di Corinaldo, quando, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, ...

X Factor al via - Sfera Ebbasta non piace : "Coso colorato in mezzo a tre artisti" - : Novella Toloni Le audizioni del talent musicale di Sky sono cominciate, ma la maggior parte del pubblico non apprezza la scelta di inserire tra i giudici il trapper Sfera Ebbasta che, sui social, viene pesantemente criticato Sono ufficialmente cominciate le audizioni di X Factor 13. Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno, infatti, preso posto dietro il banco dei giudici per iniziare la selezione dei talenti da ...

J Balvin - Elettra Lamborghini - Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano : ecco gli orari dei concerti : Venerdì 14 giugno The post J Balvin, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano: ecco gli orari dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta difeso da poliziotto padre di un ragazzo di Corinaldo : 'Vittima anche lui' : A distanza di sei mesi dai tragici fatti di Corinaldo le polemiche su Sfera Ebbasta non accennano a placarsi, anzi, in seguito alla diffusione della notizia relalitiva all'ingaggio del trapper come giudice nella prossima edizione di X Factor, la situazione sembra essersi addirittura complicata. Il Comitato dei genitori invita a boicottare X Factor a causa della presenza di Sfera Ebbasta Il Co.Ge.U (Comitato Genitori Unitario degli Istituti ...

I parenti delle vittime di Corinaldo contro Sky per la scelta di Sfera Ebbasta : La partecipazione di Sfera Ebbasta alla prossima edizione di XFactor non poteva non creare polemiche. Le aveva già create mesi fa, quando Freemantle aveva incassato da parte della Rai un secco no all'ingaggio del trapper come giudice di The Voice, ancora troppo fresca la ferita secondo l'ad Salini che ai tempi pose un veto invalicabile ad un accordo che era già praticamente in essere. La società, che porta avanti anche il progetto XFactor, ci ...

X-Factor 2019 - Andrea Nobili : “La presenza di Sfera Ebbasta è inopportuna” : Il garante dei diritti delle Marche Andrea Nobili ha criticato la decisione di Sky Uno di affidare il ruolo di giudice a Sfera Ebbasta nel talent show X-Factor

STRAGE DI CORINALDO/ Sfera Ebbasta a X Factor ma nessuna giustizia per le vittime : Sfera Ebbasta fa discutere, otto mesi dopo i familiari delle vittime della STRAGE alla finta disocteca di CORINALDO ancora senza giustizia.

X Factor 2019 - parla la famiglia di una vittima di Corinaldo : “Nostra figlia morta senza giustizia - Sfera Ebbasta in tv” : FQ Magazine X Factor 2019, ecco i nomi dei nuovi quattro giudici: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika e Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor non è piaciuta a molti fan della trasmissione, ha generato nuove polemiche sull’opportunità di un suo ruolo nel programma dopo la strage del “Lanterna Azzurra” ...

Strage di Corinaldo - parla una famiglia : "La nostra Benedetta morta senza giustizia e Sfera Ebbasta va in tv" : Sei mesi fa la tragedia nella discoteca, la rabbia dei genitori di una delle vittime: “Il cantante giudice di X Factor, un’offesa per noi lasciati a piangere da soli"

Salmo - Gué - Gemitaiz - Sfera Ebbasta - Achille Lauro e tanto altro rap ai Seat Music Awards : Questa sera e domani sui Rai Uno andranno in scena i Seat Music Awards, ovvero le consuete premiazioni della Musica italiana, che fino all'anno scorso erano sponsorizzate da Wind, l'evento era infatti noto come 'Wind Music Awards'. Orfana della nota compagnia telefonica come sponsor principale, la cerimonia evento è arricchita come di consuetudine dalla prestigiosa cornice di una location d'eccezione: l'Arena di Verona. A condurre le due serate ...