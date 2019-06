Sampdoria – E’ ufficiale | Di Francesco è il nuovo allenatore | il comunicato blucerchiato

Sampdoria - ufficiale : Giampaolo non è più l’allenatore : Serviva semplicemente l’annuncio ufficiale ad una notizia che si sapeva già da tempo: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. L’ormai ex tecnico dei blucerchiati è promesso sposo al Milan. Ecco il comunicato della società genoana sul proprio sito ufficiale. “Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del ...