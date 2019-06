LIVE Inghilterra-Romania 0-0 | Europei Under21 in DIRETTA | crescono i ritmi a Cesena con

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60′ ANCORA FODEN! Grande conclusione insidiosa respinta da Radu. 59′ SUBITO PERICOLOSO FODEN DA DENTRO L’AREA! Radu attento a rispondere al tiro del #10. 58′ Tiro alle stelle di Cicaldau con il sinistro da fuori area. 56′ Costretto ad uscire Ryan Sessegnon che era entrato ad inizio ripresa; dentro il pupillo di Guardiola Foden! 55′ Puscas, migliorato tantissimo, vince la battaglia fisica contro Dasilva e cross per Man che non sfrutta appieno. 54′che ci sta provando con più convinzione in questa prima parte di seconda frazione. 52′ Chance sprecata da Gray che dal limite dell’area incrocia troppo di destro. 51′ Tanti falli della: in difficoltà in questo avvio di secondo tempo. 49′ Bravissimo Henderson con i piedi, ancora, sul tiro di Puscas di ...

