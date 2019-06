Incidente sul lavoro a Gioia Tauro | morto operaio in cantiere nautico

Afragola - Incidente stradale sulla statale 162 : una vittima : Terribile incidente mortale quello verificatosi lungo la strada statale 216, meglio conosciuta come 'Asse Mediano', ieri 20 giugno, precisamente nel territorio del comune di Afragola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Un tir di ingenti dimensioni ha riversato il suo carico, costituito da pesanti cassette contenenti patate, lungo la carreggiata del senso di marcia opposto, dove si trovava a transitare una autoveicolo marca Fiat ...

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

MotoGp – Biaggi sincero sull’Incidente del Montmelò causato da Lorenzo : “è tutto derivato da un suo errore - ma…” : Max Biaggi prende le difese di Jorge Lorenzo: l’ex pilota consapevole dell’errore del maiorchino al Montmelò, l’analisi dettagliata E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019 di MotoGp: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico a Barcellona, ma a far discutere ancora oggi è la maxi caduta causata da Jorge Lorenzo, che ha mandato al tappeto in un colpo solo il maiorchino stesso, Maverick Vinales, ...

Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : muore 54enne - code e traffico in tilt : E' deceduta una delle due persone rimaste coinvolte nel gravissimo Incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, lungo la tangenziale di Napoli. Il terribile impatto fatale ha causato la morte di P.P., queste le iniziali della vittima, un uomo di cinquantaquattro anni di età, originario e residente a Soccavo, popoloso quartiere dell'area dei cosiddetti 'Campi Flegrei', periferica a nord-ovest della città di Napoli. A ...

Eccola con un occhio gonfio e bendato! Incidente sul palco per Jennifer Lopez : Colpita da un microfono durante uno dei suoi concerti a Las Vegas. Pare che Jennifer Lopez abbia avuto un piccolo Incidente ed è la stessa popstar portoricana a renderlo noto postando sulle storie del suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae a letto con un occhio bendato. Niente di grave, solo tanto ghiaccio e un po’ di riposo prima di riprendere il tour “It’s My Party”, che sta avendo molto successo.

Incidente sul palco? La foto di Jennifer Lopez con l'occhio bendato : La cantante americana, impegnata con il suo tour fitto di date, sembra aver avuto un piccolo Incidente all'occhio durante uno show. Sui social circola una sua fotografia con una benda sull'occhio sinistro ma non è chiaro cosa sia successo. Il tour di Jennifer Lopez sta andando a gonfie vele. "It's My Party Tour" sta registrando un largo consenso di pubblico e critica in giro per gli Stati Uniti. L’ultima tappa a Las Vegas ha riservato ...

Incidente mortale sulla riviera nord di Messina : morta la ventenne Martina Carbonaro : Alba di morte. Un Incidente stradale è avvenuto sulla riviera nord di Messina vicino la chiesa di Grotte, sulla via

Ciclismo - Geraint Thomas sull’Incidente di Froome : “Notizia scioccante - la sua assenza al Tour de France è un duro colpo per la squadra” : Geraint Thomas racconta sulle pagine della rivista britannica GQ le proprie reazioni alla notizia dell’incidente capitato al compagno di squadra e amico Chris Froome al Giro del Delfinato. Il corridore gallese del Team INEOS sta disputando il Tour de Suisse per preparare al meglio il Tour de France, dove dividerà il ruolo di capitano con il giovane colombiano Egan Bernal, costretto a saltare il Giro d’Italia per un infortunio dell’ultimo ...

Incidente sulla provinciale Taranto-Statte : morto Pietro Cascione : Inizia la nuova settimana con un ennesimo Incidente mortale in Puglia. Il sinistro stradale è avvenuto alle 7.30 sulla provinciale

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente sull’autostrada A21 vicino Voghera : morti madre e padre - salvo il figlio di 6 mesi : Incidente nella notte sulla A21: un’auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro il rimorchio di un tir, nel tratto di autostrada tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia. I due ragazzi di 24 anni che viaggiavano sull’auto sono morti sul colpo, sopravvissuto invece il figlio di sei mesi. Il bambino è stato trovato mentre piangeva nel suo seggiolino, al quale era legato, e trasportato con l’elisoccorso ...

Incidente stradale sulla panoramica per Monreale - auto perde il controllo e si schianta : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina tra Palermo e Monreale. Nel corso del sinistro, che si è verificato lungo la strada panoramica che da Palermo conduce sino alla cittadina normanna, è finita fuori strada una Fiat 500. Secondo quanto riporta BlogSicilia, l’impatto è avvenuto all’altezza della cosiddetta «curva di San Ciro». Non si conosce ancora se vi siano feriti. Sul posto l polizia municipale di Palermo e i ...

Incidente al porto di Ancona - cavo d’acciaio si stacca e colpisce un operaio : morto sul colpo : Inutili i soccorsi per l'uomo, un 33enne padre di due bambini. Aperto dalla Procura un fascicolo, per ora contro ignoti...