ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per prevenire furti e truffe nei punti vendita, o per individuare problemi nella scansione dei codici a barre, la catena diha messo in campo la computer vision, l’e i big data. È un sistema piuttosto complesso di telecamere e soluzioni software che riesce a rilevare l’eventuale mancata scansione di un prodotto sia alle casse automatiche fai-da-te sia quelle tradizionali con il personale umano. Nel caso rilevi un’anomalia, notifica la criticità agli addetti incaricati di intervenire. FQ Magazine Acquista la PlayStation4 ma la pesa al banco di frutta e verdura pagandola 9,29 euro: arrestato Questo sistema di sorveglianza è stato battezzato Missed Scan Detection ed è ormai presente in più di 1.000(su oltre 17mila) ed è parte di un ...

Cascavel47 : I supermercati Walmart si affidano a videosorveglianza e Intelligenza Artificiale per smascherare i furbetti alle c… - Asgard_Hydra : Videosorveglianza con AI alle casse dei supermercati Walmart - pcexpander : Videosorveglianza con AI alle casse dei supermercati Walmart #pcexpander #cybernews #cybersecurity -