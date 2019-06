Esperto sub danese salvato con straordinario intervento chirurgico d’emergenza al cuore a

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Lo scorso lunedì, G.P.,subacqueo di 47 anni e di nazionalità, in vacanza in Italia con la moglie, durante un’immersione ricreativa a 37 metri di profondità, presso un relitto sommerso al largo di Roccella Ionica, avverte un violento dolore toracico che lo costringe ad una rapida riemersione senza decompressione. Trasferito presso il Pronto Soccorso di Locri, veniva diagnosticata una dissecazione aortica di tipo A. La dissecazione aortica è una gravissima patologia cardiovascolare ad elevato rischio di vita, soprattutto se non si ricorre ad uncardioin tempi brevissimi. Allertata la postazione SUEM 118, il paziente veniva trasportato in Eliambulanza, presso la Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove afferiva in Sala Operatoria, coordinata dal caposala Basile, in poco più di un’ora dalla diagnosi. Il paziente veniva ...