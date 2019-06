Di Maio | «Ci vorrebbe un vincolo di mandato anche nel calcio»

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il vicepremier, leader del Movimento 5 Stelle e tifoso azzurro, Luigi Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio Uno, riguardo al passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus «Tradimento? Ci ho pensato. Se vogliamo dire la verità è che purtroppo il Napoli è abituato a scoprire tanti e a poi a regalarli ad altre squadre. In questi anni… Lavezzi, Cavani, grandi talenti» Ha accostato ilalla politica chiedendo il “diper gli allenatori, così i tifosi soffrirebbero di meno «Dovrebbe esistere ildi, per cui se entri con uno non puoi passare ad un’altra squadra, forse dovremmo cominciare a crearlonel. Ha sofferto? Sì e abbiamo avutoaltri precedenti. E quando si passa alla Juve non è che stai passando ad una squadra qualsiasi: è ...

