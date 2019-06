huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Oggi volano gli stracci. La Lega minaccia di lasciare il governo se non si fa la Flat tax, i 5 Stelle rimandano la palla incendiaria lanciata da Salvini al mittente. Di Maio si lascia andare e ricorda al suo partner che è al governo con i suoi ministri e non in gita turistica, quindi ha la responsabilità delle misure che votano e sta a lui e Tria indicare le coperture e, direi io spetta a entrambi i giallo-verdi indicare una strategia.I sospetti fino a oggi sussurrati dai parlamentari grillini diventano una verità in bocca del loro leader che “denuncia” la mossa di Salvini che non sa come salvarsi la faccia con la manovra di ottobre.Non solo non tiene la manovra del 2018/19 con il buco in deficit fatto per coprire quota 100 e reddito di cittadinanza, l’economia ristagna e la crescita è solo nel nome del decreto che incasserà la ...

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Decreti-slogan scassano pezzi di Paese e di Pil - CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: Decreti-slogan scassano pezzi di Paese e di Pil - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Decreti-slogan scassano pezzi di Paese e di Pil -