Basta colonne sonore a parte Tornatore Scriverò musica assoluta

(Di venerdì 21 giugno 2019) Paolo Giordano A 90 anni il Maestro affronta quelli che (dicono) saranno i suoi ultimi concerti. Lo show di Lucca Si alza all'alba per fare ginnastica. Di giorno componee vive con sua moglie Maria Travia che ha sposato nel 1956. Alla sera dirige un'orchestra di oltre novanta elementi e un coro di settanta voci. Però a novant'anni Ennio Morricone non smette di criticarsi: «Il mio gesto mentre dirigo l'orchestra non è abnza raffinato». Lo dice un maestro che ha composto oltre 500per i più grandi registi di sempre, vinto due Oscar, segnato il Novecento con la propriama oggi, evidentemente, ha ancora la voglia di mettersi in gioco manco fosse un esordiente. E anche quando risponde alle domande ha il pudore di chi soppesa le parole, quasi le teme, e non vede l'ora di tornare a occuparsi del proprio spartito. Fino al 23 giugno dirige alle Terme ...

