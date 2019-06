“Walter Nudo è fidanzato con un uomo” ‘Live’ | la bomba sganciata in diretta

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ospite dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ anche Walter. L’ex vincitore del GF Vip che poco tempo fa ha fatto preoccupare tutti per un problema di salute, ha rivisto a distanza di anni Lele Mora. Dopo lo scontro a distanza rispetto ai voti comprati anni fa per permettergli di vincere l’Isola dei Famosi, i due non si erano più incontrati. E mercoledì sera, in, nello studio di Barbara D’Urso e l’ex agente dei vip ha confermato la sua versione dei fatti. “Ho detto la verità e la verità è che io ho fatto scattare le mie situazioni quando era in nomination – ha detto – Nel 2003 mi hai ringraziato. Per vincere all’Isola dobbiamo ringraziare tutti ma anche i soldi che ho tirato fuori di tasca mia. Ho utilizzato questa pratica per 5 anni fino a quando non l’hanno vietata. Dovrebbe solo ringraziarmi. Il 90% dei personaggi che erano sull’Isola erano miei ...

