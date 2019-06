Si sporge troppo e precipita! Si affaccia dal balcone per fumare un sigaretta (Di giovedì 20 giugno 2019) Si è affacciato alla finestra, probabilmente per fumare una sigaretta, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Tragedia questa notte a Sestu, in provincia di Cagliari: Mauro Orrù, un uomo di 39 anni, è deceduto dopo essere precipitato dal balcone, forse mentre fumava una sigaretta: è stato soccorso e subito trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto qualche ora dopo. L’episodio nel cuore della notte. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri. (Di giovedì 20 giugno 2019) Si èto alla finestra, probabilmente peruna, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Tragedia questa notte a Sestu, in provincia di Cagliari: Mauro Orrù, un uomo di 39 anni, è deceduto dopo essere precipitato dal, forse mentre fumava una: è stato soccorso e subito trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto qualche ora dopo. L’episodio nel cuore della notte. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri.

Nonostante il volo dal secondo piano della palazzina in cui abitava, l’uomo era ancora cosciente all’arrivo dei medici. Purtroppo il suo quadro clinico è peggiorato in ospedale ed è morto alcune ore dopo, forse per un’emorragia interna. Sul luogo della tragedia i carabinieri che hanno da subito escluso un gesto volontario, si ipotizza un incidente. Sull'incidente indagano i militari della stazione cittadina, coordinati dal maresciallo Riccardo Pirali.