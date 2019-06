Scandalo nel mondo del calcio | calciatori sorpresi in albergo con prostitute | allontanati

Sondaggi politici Noto : Scandalo Csm - cala la fiducia degli italiani nella magistratura : Sondaggi politici Noto: scandalo Csm, cala la fiducia degli italiani nella magistratura Fare presto e fare bene. Lo scandalo Csm che ha sconquassato la magistratura obbliga ad un repentino cambio di rotta e di regole. Sondaggi politici Noto: scandalo Csm, le mosse di Mattarella e Bonafede Il primo lo gestirà personalmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presiederà un plenum straordinario per il 21 giugno convocato ...

Le notizie del giorno – Nuovo Scandalo combine in Serie A - lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della ...

Luca Lotti si è “autosospeso” dal PD per il suo coinvolgimento nello Scandalo al CSM : L’ex ministro dello Sport Luca Lotti ha detto di essersi “autosospeso” dal Partito Democratico a causa del suo coinvolgimento nello scandalo al Consiglio Superiore della Magistratura di cui si è parlato nelle ultime settimane. Lo scandalo è nato a partire

Le accuse contro le persone coinvolte nello Scandalo dell’acqua inquinata a Flint - Michigan - sono state fatte cadere per avviare una nuova indagine : Tutte le accuse contro le otto persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata di Flint, in Michigan, Stati Uniti, sono state fatte cadere per avviare una nuova indagine. Lo ha annunciato l’ufficio del procuratore generale del Michigan, a più di tre anni

Lo Scandalo nella magistratura italiana - spiegato : L'inchiesta per corruzione su un magistrato romano ha esposto le pratiche relazionali e spartitorie con cui vengono decise e influenzate nomine e promozioni

Nuovo Scandalo nel mondo del calcio : squadra retrocessa per caso scommesse [NOME e DETTAGLI] : Nuovo scandalo scommesse nel mondo del calcio, nel dettaglio nelle ultime ore la squadra belga del Malines è stata coinvolta per partite truccate ed è stata retrocessa in seconda divisione e non potrà partecipare ad alcuna competizione europea, è la decisione da parte della Federcalcio belga. La squadra aveva staccato il pass per l’Europa League dopo la vittoria della Coppa di Belgio, in più sono stati aggiunti anche 12 punti di ...

Scandalo sessuale nel mondo del calcio : moglie di ex calciatore sorpresa a fare sesso in auto con un poliziotto [DETTAGLI] : Scandalo sessuale nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio la moglie di un famoso ex calciatore è stata sorpresa mentre faceva sesso con un poliziotto. L’episodio è successo in Scozia e secondo quanto riporta il quotidiano Edinburghlive il nome del comandante della Divisione di Edimburgo è Gareth Blair ed è finito sotto indagine, così come la donna. L’accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico, al ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 maggio 2019 : Tina finisce nello Scandalo : Tina finisce su tutti i giornali a causa delle dichiarazioni di Nora. La Signora Recalcati ha ottenuto la sua vendetta.

Valentina Corneli - deputata M5s maggiorata e Scandalosa : si presenta alla Camera così - tutto in vista : Ma la bella deputata grillina secondo il Giornale pare aver conquistato un po' tutta l'aula di Montecitorio per un altro motivo, che con la politica ha poco a che fare. Vale a dire, la sua mise ...

Cairo sfida Agnelli : 'La Super Champions Scandalo scellerato - uccidono il calcio!' : TORINO - Mezzogiorno di fuoco, o giù di lì. Con dietro l'angolo un volo per Madrid. E con nella testa la speranza di tornare presto sì oltreconfine, ma anche col Toro al seguito. Urbano Cairo scende ...

Una statua di Satana col fallo eretto inaugurata nel bolognese. L'iniziativa fa Scandalo ma il sindaco PD si difende : 'Non è come sembra' : L'opera, creata dallo scultore Luigi Ontani, logicamente ha suscitato un immenso scalpore, facendo piovere critiche principalmente dall'area cattolica della politica. ' La fontana di Ontani è oscena ,...

Le notizie del giorno – Nuovo Scandalo nel campionato di Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima in Serie B, un Nuovo terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia ...

Giampiero Mughini - la verità Scandalosa sulla droga nello spettacolo : 'Cosa succede davvero nelle feste vip' : ... al fatto di cronaca, affianca una riflessione su una piaga sempre più grave a cui non viene dedicato spazio: 'È un argomento su cui la coltre dell' ipocrisia è molto spessa', e aggiunge 'si fa finta ...

Clamoroso in Serie B - playoff e playout a rischio : i club preparano una rivolta - ennesimo Scandalo nel campionato cadetto : Dopo lo scandalo degli ultimi mesi nel campionato di Serie B la parola era passata al campo con partite anche spettacolari dal punto di vista tecnico, adesso un nuovo terremoto rischia di compromettere la regolarità del campionato. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla situazione del Palermo. Il club rosanero negli ultimi giorni è stato deferito con pesanti accuse di falso in bilancio degli ultimi tre esercizi, e rischia ...