(Di giovedì 20 giugno 2019) La conferenza stampa di presentazione di Maurizioallasi è tenuta alle 11 di stamani nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. 'Questo è ildi una lunga, avevo voglia di tornare in Italia. La sensazione? E' stata forte, molto forte. Mai vista una società così determinata a prendermi'. Ilsi èin sala stampa ine cravatta, una "divisa" piuttosto inusuale per lui.day alla: 'Mi ha voluto come nessun'altra in passato' Maurizioè il quartodell'era Andrea Agnelli (in precedenza c'erano stati Delneri, Conte e Allegri), forse la scelta più sorprendente, ma coerente con il progetto di netto cambiamento che vuole provare la. L'allenatore è statonella sala conferenze dell'Allianz Stadium assieme al dt Fabio Paratici. 'Non mi era mai capitato - ha confessato ilcampano - di ...

romeoagresti : #Juventus: #Sarri verrà presentato alla stampa giovedì, ore 11.00, presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dello… - fedezic : #Sarri mette i puntini sulle i riguardo il suo addio dal Napoli. 'Avevo un dubbio sul continuare, poi ADL ha presen… - StePeduzzi : Sarri presentato dalla Juventus, il tecnico in giacca: 'Il coronamento di una carriera' -