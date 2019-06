Premium Joi chiude i battenti dall’1 luglio e gli abbonati si preparano ad un esodo | come

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019)Joi. Sulla rete che ha ospitato The Big Bang Theory, Due Uomini e mezzo e le grandidy americane sta per calare il sipario, non senza polemiche. Quello che ci accingiamo a vivere è un momento storico o, almeno, lo è per gliMediaset, coloro che dal 2005 seguono i tre canali della piattaforma e la "fresca e pazza" Joi.Proprio sulla pagina Facebook della rete è stato pubblicato l'annuncio con il quale si mette fine alla sua lunga vita e le polemiche, le accuse e le domande non sono mancate in queste ore. Il messaggio recita: "Dal 1°Joi non sarà più visibile a occhio umano.TUTTE le vostre sitcom preferite continueranno suStories. Tutte, tutte" e, subito sotto, i commenti si moltiplicano e l'indignazione cresce.Qualcuno chiede spiegazioni su questa decisione, altri sulla programmazione che, inevitabilmente ...

TeleDigitale : Chide #PremiumJoi #Joi, dal 1 luglio le serie si spostano su #PremiumStories #Sky #intrattenimento #Mediaset… - tvdigitaldivide : Mediaset. Dal 1° luglio chiude Premium Joi su Infinity e sul satellite di Sky - - bevllisario : Se avete Sky/premium c’è su premium joi un episodio adesso ?? -