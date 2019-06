Mauro Moretti condannato in appello a 7 anni per la strage di Viareggio

Strage di Viareggio - gli ex vertici di Ferrovie condannati pure in Appello. Sette anni per l’ex ad Mauro Moretti : Sette anni di carcere per la Strage di Viareggio. Anche in secondo grado. È la condanna emessa dalla corte d’Appello di Firenze per Mauro Moretti, l”ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiano. Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. Insieme a Moretti, i ...