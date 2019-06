Lo Stato dell’Ambiente in Piemonte | il 2018 il 2° anno più caldo degli ultimi 61 anni

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Arpa e Regionepresentato stamattina la Relazione sullodell’Ambiente: haperto i lavori l’Assessore all’Ambiente della RegioneMatteo Marnati, il Direttore regionale della Direzione AmbienteRoberto Ronco, il Direttore generale di ArpaAngelo Robotto e il Direttore di IRESMarco Sisti. L’evento ha aperto la 24 ore della sostenibilità che si concluderà domani mattina con la Relazione delEconomico Sociale dell’IRES. “Lodella qualità dell’aria inè analogo a quello delle altre regioni del bacino padano. Neglidei dodici inquinanti per i quali la normativa stabilisce dei valori di riferimento sette rispettano ampiamente i limiti mentre cinque – pm10, pm2,5, biossido di azoto, ozono e benzo(a)pirene superano uno o più limiti in una o più aree del ...

