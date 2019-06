La reazione di Del Genio alle parole di Sarri | “Non ci credo! Non può essere lui | ma il

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa nelle tracce della Maturità 2019 - la reazione della figlia Rita Dalla Chiesa : “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti“. Rita Dalla Chiesa commenta così con l’AdnKronos la traccia d’esame della prima prova della Maturità 2019 dedicata alla memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il discorso pronunciato dal prefetto Luigi Viana nel trentennale dell’omicidio del generale, della moglie Emanuela Setti Carraro e ...

Juventus - la ‘reazione’ della Borsa dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Sarri : La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri, inizia in nuovo progetto con l’obiettivo di provare a vincere la Champions League. Club ‘volatile’ al Piazza Affari, i titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia e adesso arretrano dello 0,53%, attestandosi a 1,53 euro. Sarri ha siglato l’accordo fino al 2022, top secret le cifre ma secondo indiscrezioni prenderà uno ...

VIDEO – Sarri alla Juventus - arriva la reazione degli Ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

Mughini : “Trovo infantile la reazione dei tifosi del Napoli per Sarri alla Juve” : Grande tifoso juventino Giampiero Mughini ha parlato dell’arrivo di Sarri alla Juventus sul Corriere dello Sport, condividendo ovviamente la scelta della società. “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Sarri tra l’altro ama il calcio forsennatamente. Quanto il Trap, quanto Conte, gente che sta profonda dentro la memoria della Juve”. L’opinionista riserva una calda accoglienza per Maurizio, ma non evita di togliersi ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Irama - una dedica che sorprende : la reazione di Stash Fiordispino - fan in delirio : Stash Fiordispino e Irama, il rapporto dopo Amici di Maria De Filippi Irama e Stash Fiordispino hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia dopo Amici di Maria De Filippi. Non è la prima volta che li vediamo assieme, anche se non dovremmo sbagliare quando diciamo che al cantante messaggi così importanti Irama non li aveva […] L'articolo Irama, una dedica che sorprende: la reazione di Stash Fiordispino, fan in delirio proviene da ...

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione dell’ex Andrea Damante. (Foto) : Le anticipazioni pubblicate ieri da Gabriele Parpiglia sul flirt in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si arricchiscono oggi di ulteriori dettagli sulla coppia che, così assortita, già promette grandi spunti di... L'articolo Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione dell’ex Andrea Damante. (Foto) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Milena Vukotic : “Vivo separata da mio marito” - la reazione della Balivo : Milena Vukotic, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, annuncia un grande scoop a Vieni da me di Caterina Balivo Ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma la carriera di attrice di tv e teatro di Milena Vukotic è stata lunga e piena di successi. Nei lavori che l’hanno impegnata negli anni, […] L'articolo Milena Vukotic: “Vivo separata da mio marito”, la reazione della Balivo ...

La reazione di Pechino alle “province ribelli” rischia di essere peggio del previsto : Roma. Il problema del governo di Pechino con le sue “province ribelli” inizia a essere serio, e c’è da aspettarsi che altrettanto seri saranno i provvedimenti che si metteranno in atto per gestire la crisi. Domenica un milione di persone è sceso in piazza a Hong Kong, a questo vanno aggiunti i manif

Furto al negozio Scarpamondo - il ladro indossa la maglia della Juve : la reazione Del web è inevitabile : Esilarante episodio che si è verificato nelle ultime ore e che ha scatenato la reazione da parte del web. Furto nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Il Tirreno’ un ladro è entrato nel negozio Scarpamondo di Porta a Terra indossando una maglietta della Juventus, successivamente ha riempito lo zaino con due paia di scarpe che ha preso da alcune scatole posizionate sugli scaffali ed è scappato, i responsabili del negozio sono ...

Mediaset - colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : balzo in Borsa dopo la creazione della holding Mfe : balzo in Borsa di Mediaset il cui titolo guadagna il 6,45 per cento a 2,87 euro a Piazza Affari. I consigli di amministrazione del Biscione e della controllata spagnola Mediaset España hanno deliberato venerdì 7 giugno la fusione nella nuova holding Mfe, MediaforEurope. Leggi anche: Pier Silvio e l'

Campidoglio a sostegno della creazione di impresa : domande entro il 17 giugno : Giovani e impresa, un binomio vincente. Roma Capitale investe sui giovani e scommette sulle idee vincenti per sostenere i loro

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 2-1 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : reazione Del serbo - break nel terzo game del quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Djokovic 2-1 break DJOKOVIC: Thiem ci prova di nuovo con la palla corta, ma il successivo passante di rovescio finisce larghissimo 30-40 CHE PUNTO! Lo conquista Djokovic fortunosamente, perché attacca male a rete, ma la palla di Thiem si ferma sul nastro permettendo a Djokovic di avere il tempo di passare l’austriaco. Palla break 30-30 Buona prima di Thiem 15-30 ...