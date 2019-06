agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) LasulleUe è lunga: difficile che si chiuda tra stasera e domani, e a Bruxelles potrebbe essere necessario un altro vertice straordinario. Ma la giornata di giovedì al Consiglio europeo è fondamentale per delineare chi guiderà le istituzioni. In ballo non c'è solo la scelta del presidente della Commissione e del presidente del Consiglio, sullo sfondo si discute pure del dopo Mario Draghi. Tra il vertice e le riunioni tra le famiglie europee di Verdi, Liberali, Ppe e Pse alle quali il premier Giuseppenon partecipa essendo espressione di un governo giallo-verde, le cui forze sono maggioranza in Italia ma non in Europa. Anche per questo motivo la missione del capo dell'Esecutivo, si riflette a palazzo Chigi, non sarà certamente facile. Rispetto ai giorni scorsi si respira però un maggior ottimismo sulladiper disavanzo eccessivo: "ce la ...

fisco24_info : La partita su nomine e procedura di infrazione su cui Conte si gioca tutto : La partita sulle nomine Ue è lunga: di… - bussolarai : ??Confronto con l'Europa. Conte al #consiglioUE vuole evitare procedura infranzione e rassicura sui conti. Le regole… - marioricciard18 : RT @rosa_francesca: chissà se il governo italiano ha chiaro che c’è in ballo un’ampia partita di nomine in Europa, ogni tanto ho dei dubbi. -