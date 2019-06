Integratori cinesi contengono principi attivi di Viagra e Cialis

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019)di– Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare per la presenza di sostanze non autorizzate in seiprovenienti dalla Cina: i prodotti segnalavano in etichetta la presenza di ingredienti a base di piante, ma contenevano in realtà sildenafil e tadalafil, idei farmaci. L’irregolarità è stata segnalata dalla Spagna attraverso il sistema di allerta rapido (Rasff), indicando anche l’Italia come Paese interessato. Gliinteressati sono stati distribuiti in Spagna dall’azienda Marco Cordone Spain, che ha sede in calle Argentina Galte III 319, a El Médano (Tenerife). Ecco i sei prodotti irregolari segnalati dall’Agenzia spagnola dei farmaci e dei prodotti sanitari: BioActiv Extra Forte, Torexan, Devit Forte, Devit Solo Piante, Bull Extreme, ...

