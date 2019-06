Il Sinatra del rap | su Rai 2 il concerto di Gue Pequeno alle 23 00 in versione integrale

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) E' stato un grande evento live, quello che a marzo, in un Forum di Assago completamente sold out, ha celebrato la carriera di uno dei rapper più influenti in Italia, punto di riferimento assoluto nel suo genere: Gué, coach dell'ultima edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura. "Ildel Rap”, il re-live del, in onda stasera, giovedì 20 giugno23.00 su Rai2, farà rivivere al grande pubblico le emozioni e le canzoni che hanno conquistato il Forum nella data di apertura delTour.Ildel rap, su Rai 2 ildi Gue23.00 inpubblicato su TVBlog.it 20 giugno 2019 17:52.

